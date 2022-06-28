مقتل الإعلامية المصرية شيماء جمال بظروف غامضة

عثرت الشرطة المصرية على جثّة الإعلاميّة المصرية، شيماء جمال، في فيلا بمدينة المنصورية، بعد أن تلقت بلاغا يشير إلى مقتلها ومكان جثتها، وذلك كان يوم الأحد الماضي.

وكانت قد عملت الأجهزة الأمنية المصرية على البحث في ملابسات اختفائها منذ أكثر من 20 يوما في ظروف غامضة.

وأصدرت النيابة العامة، بيانا، قالت فيه إن "النيابة العامة تلقت بلاغًا من عضوٍ بإحدى الجهات القضائية بتغيب زوجته المجني عليها، شيماء جمال، التي تعمل إعلامية بإحدى القنوات الفضائية بعد اختفائها من أمام مجمع تجاريٍّ بمنطقة أكتوبر دون اتهامه أحدًا بالتسبب في ذلك، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، إذ استمعت لشهادة بعضٍ من ذوي المجني عليها الذين شَهِدوا باختفائها بعدما كانت في رفقة زوجها أمام المجمع التجاري المذكور".

وأضافت النيابة أن "شواهد ظهرت في التحقيقات تُشكك في صحة بلاغه. ثم بتاريخ السادس والعشرين من شهر حزيران/ يونيو الجاري مثَلَ أحدُ الأشخاص أمام النيابة العامة أكَّد صلته الوطيدة بزوج المجني عليها، وأبدى رغبتَه في الإدلاء بأقوالٍ حاصلها تورط الزوج المُبلِغ في قتل زوجته على إثر خلافات كانت بينهما، مؤكدًا مشاهدته ملابسات جريمة القتل وعلمه بمكان دفن جثمانها".

وأضح البيان أنه "وإزاء ذلك، ولعضوية زوج المجني عليها بإحدى الجهات القضائية استصدرت النيابة العامة من تلك الجهة إذنًا باتخاذ إجراءات التحقيق ضدَّه بشأن الواقعة المتهم فيها، وبموجبه أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وتتبعت خطَّ سيره في اليوم الذي قرَّر الشخص الذي مثَلَ أمام النيابة العامة أنه يوم ارتكاب الزوج المتهم واقعة القتل، وضبطت أدلة تُرجّح صدق روايته، وانتقلت برفقته إلى حيث المكان الذي أرشد عن دفن جثمان المجني عليها فيه، فعثرت عليها به، وكان في صحبة النيابة العامة الطبيب الشرعي، حيث اعترف هذا الشخص الذي أرشد عن المكان باشتراكه في ارتكاب الجريمة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها".

شيماء جمال هي إعلامية مصرية تبلغ من العمر 42 عامًا، وقدّمت برنامج "المشاغبة".

وكان قد أثار مقطع فيديو نشر على منصات التواصل الاجتماعي بعد أن بُثّ على الهواء مباشرة عام 2017 على قناة "إل تي سي"، غضب ناشطين ومستخدمين، بعدما ظهرت المذيعة شيماء جمال، وهي "تتعاطى الكوكايين" لتوضّح فيما بعد أنها بودرة السّكر.