إجلاء 500 عائلة جراء حرائق عنيفة في المغرب

عرب ٤٨/ أ ف ب

واصلت طواقم الإطفاء والجيش في المغرب، أمس الخميس، جهودها للسيطرة على ما لا يقلّ عن أربعة حرائق امتدت في مناطق حرجية في شمالي البلاد، وفق ما أفاد مدير المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية، فؤاد العسالي.

ولم تسفر حرائق الغابات التي أججتها رياح عنيفة عن أي إصابات حتى الآن، لكنها تسببت في إجلاء قرابة 500 عائلة، "في إجراء وقائيّ"، في منطقتي العرائش وتازة، بحسب بيانات رسمية نُشرت مساءً.

وأوضح العسالي أن حرائق الغابات التي تؤججها رياح عنيفة، اندلعت في أقاليم شمالية هي العرائش ووزان وتطوان وتازة.

وجرى إخلاء عدد من البلدات من سكانها وكانت أربع قاذفات مائية من طراز "كنداير" تابعة للجيش تعمل، بعد ظهر الخميس، فوق المناطق التي اندلعت فيها الحرائق قرب منطقة القصر الكبير، وفق ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس.

إجلاء عائلات بسبب الحرائق في المغرب (Getty Images)

وفي ظلّ درجات حرارة خانقة، غادر قرويون منازلهم على عجل بعدما فوجئوا بتمدد الحرائق، وتمكن بعضهم من أخذ الماشية والخيول معهم.

وأكد صحافيون أن قرية صغيرة في منطقة القصر الكبير قضت عليها ألسنة اللهب.

وقال العسالي وفق ما نقلت عنه وكالة المغرب العربي للأنباء، إن الجهود متواصلة على أمل السيطرة على هذه الحرائق في الساعات المقبلة.

وأتت النيران على آلاف الهكتارات من الغابات، منذ مساء الأربعاء، في إقليمَي العرائش ووزان، بحسب تقدير أولي.

استمرار المحاولات لإخماد الحرائق في المغرب (Getty Images)

ويشارك في جهود مكافحة الحرائق مئات العناصر من الدفاع المدني والقوات المسلحة الملكية المغربية والدرك، بمساندة السلطات المحلية.

ومنذ أيام، تضرب المغرب موجة حرّ مع اقتراب الحرارة من 45 درجة مئوية، في سياق من الجفاف الاستثنائي وشحّ المياه.

وقال أحمد مزوار (58 عاما) من سكان العرائش لـ"فرانس برس" إن "الحرارة هي التي تسبب هذا النوع من الحريق. وصل الحريق فجر أمس إلى قريتنا لكننا واثقون من أن رجال الإطفاء سيُخمدونه".

وأضاف أنه "نخاف على بيوتنا. هناك قرية مجاورة محاصرة بالكامل بالنيران. تم إجلاء السكان من جانب رجال الإطفاء. حتى الآن نحن في مأمن من الحريق".