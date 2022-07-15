  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

الحرائق في المغرب: مصرع شخص وإجلاء ألف عائلة

تاريخ النشر: 15/07/2022 - 23:17

الحرائق في المغرب: مصرع شخص وإجلاء ألف عائلة
موجة حرائق تجتاح غابات المغرب (Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: ربيع سواعد

لقي شخص مصرعه في حرائق هائلة التهمت مناطق غابات نائية في شمال المغرب منذ يوم الأربعاء، ما أدى إلى إجلاء نحو ألف أسرة؛ حسب ما أفادت السلطات المغربية اليوم، الجمعة.

وجاء في بيان صادر عن السلطات المغربية، أنه "جرى العثور على جثة شخص مصاب بحروق متعددة في أحد الحرائق في منطقة العرائش".

ودمّر ما لا يقل عن 1600 هكتار من الغابات في ولايات العرائش والوزان وتطوان وتازة شمال المغرب، وفق تقرير غير نهائي.

كما أجبر الانتشار السريع لألسنة اللهب التي أجّجها "الشرقي"، وهي رياح حارّة مصدرها الصحراء، 1100 عائلة على إخلاء حوالي 15 قرية في المناطق المتضررة في العرائش. وجرى إجلاء حوالي 645 من السكان في ولايتي تازة وتطوان.

واحترق حوالي سبعين منزلا في تطوان بالقرب من ميناء طنجة، كما نفقت نحو مئة رأس ماشية.

ومن أجل مواجهة هذه الحرائق، تمت تعبئة مئات من عناصر الحماية المدنية والمياه والغابات والقوات المسلّحة الملكية والدرك الملكي، بالإضافة إلى طائرات من نوع "توربو تراش" تابعة للدرك الملكي. وساعد المتطوّعون والسلطات المحلية في وقف انتشار الحريق. كما تم إرسال تعزيزات إلى المكان.

وأوضحت السلطات المحلية أنه جرى إطفاء أحد الحرائق، بينما كان حريق آخر تحت السيطرة في ولاية العرائش.

ويتعرّض المغرب منذ عدّة أيام لموجة حارة، بحيث اقتربت درجات الحرارة من 45 درجة مئوية في وقت تعاني البلاد جفافا استثنائيا وإجهادا مائيا.

وعلى الجهة الأخرى من مضيق جبل طارق، تشتعل الحرائق في جنوب أوروبا، من البرتغال إلى اليونان مرورا بإسبانيا وفرنسا.

بودكاست عرب 48

#المغرب
#حرائق
#غابات المغرب

حوارات

حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب
حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب

2022-07-02

"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة
"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة

2022-06-25

د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ
د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ

2022-06-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بايدن في السعودية: "أنجزنا أعمالا مهمة ولن نترك فراغا لروسيا والصين"
بايدن في السعودية: "أنجزنا أعمالا مهمة ولن نترك فراغا لروسيا والصين"

2022-07-15

مصر تسحب جنودها من بعثة حفظ السلام في مالي
مصر تسحب جنودها من بعثة حفظ السلام في مالي

2022-07-15

الصدر: لا يمكن تشكيل حكومة قوية من دون حل الفصائل المسلحة
الصدر: لا يمكن تشكيل حكومة قوية من دون حل الفصائل المسلحة

2022-07-15

الأكثر قراءة

مقتل رجل برصاص مسلحين بالسيلة الحارثية

مقتل رجل برصاص مسلحين بالسيلة الحارثية

2022-07-14
الضفة تستقبل بايدن بالأعلام السوداء: سيدي الرئيس... إنه أبارتهايد

الضفة تستقبل بايدن بالأعلام السوداء: سيدي الرئيس... إنه أبارتهايد

2022-07-14
قتيلان بينهما طفلة خلال شجار عائلي في مخيم جباليا

قتيلان بينهما طفلة خلال شجار عائلي في مخيم جباليا

2022-07-14
تقرير: إسرائيل توافق على ترتيبات أمنية في تيران وصنافير تمهد للتطبيع مع السعودية

تقرير: إسرائيل توافق على ترتيبات أمنية في تيران وصنافير تمهد للتطبيع مع السعودية

2022-07-14
تحليلات إسرائيلية: مصير بايدن السياسي بأيدي خامنئي وبن سلمان

تحليلات إسرائيلية: مصير بايدن السياسي بأيدي خامنئي وبن سلمان

2022-07-14