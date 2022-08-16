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السودان: 75 قتيلا جرّاء سيول وتضرُّر عشرات آلاف المنازل

تاريخ النشر: 16/08/2022 - 19:48

السودان: 75 قتيلا جرّاء سيول وتضرُّر عشرات آلاف المنازل
(Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

ارتفع عدد قتلى السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة في السودان إلى 75 شخصا، بحسب البيانات الرسمية، فضلا عن تضرر عشرات الآلاف من المنازل.

وقالت سلطات الدفاع المدني السودانية في بيان اليوم الثلاثاء: "ارتفع عدد الذين توفوا نتيجة للسيول والأمطار إلى 75" شخصا.

(Getty Images)

وأضاف البيان: "كما تهدّم 12551 منزلا كليا و20751 جزئيا"، مشيرا إلى إصابة 30 شخصا.

وعادة ما تتساقط أمطار غزيرة في السودان بين أيار/ مايو وتشرين الأول/ أكتوبر، وهي فترة تشهد خلالها البلاد فيضانات خطرة تلحق أضرارا بالمساكن والبنية التحتية والمحاصيل.

(Getty Images)

وقدّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن نحو 38 ألف شخص في كل أنحاء السودان تضرروا من الأمطار والفيضانات، منذ بداية موسمها.

(Getty Images)

وبحسب "أوتشا" كان نحو 314,500 شخص قد تضرروا في السودان، خلال موسم الأمطار في العام 2021.

وتعد أكثر ولايات السودان تأثرا بفيضانات ولاية النيل في شمال البلاد وكسلا في الشرق وجنوب كردفان وجنوب دارفور في الغرب.

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#سيول
#أمطار غزيرة
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