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الأردن: مصرع 5 أطفال أشقّاء بحريق في منطقة الرصيفة

تاريخ النشر: 19/08/2022 - 16:37

الأردن: مصرع 5 أطفال أشقّاء بحريق في منطقة الرصيفة
الشقة التي اندلعت فيها النيران (الشبكة)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

لقي خمسة أطفال أشقاء، مصارعهم، إثر حريق نشب داخل إحدى الشقق بمنطقة "إسكان الأمير هاشم" في لواء الرصيفة في الأردن، اليوم الجمعة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية"بترا" عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام قوله، إن "كوادر الدفاع المدني تحركت فور تلقي البلاغ إلى الموقع وعملت على إخماد الحريق، وأثناء التفقد للموقع تم العثور على جثث الأطفال الخمسة، التي أخليت إلى مستشفى الأمير فيصل الحكومي".

أحد الأطفال الضحايا مع والده

وأشار إلى أن "الأجهزة الأمنية قامت بفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق".

الشقيقات الثلاث

وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام أردنية، فإن التحقيقات الأولية تشير إلى وقوع تماس كهربائيّ، داخل غرفة الأطفال، ما تسبّب باندلاع الحريق.

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