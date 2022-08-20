  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

نصر الله: "ذاهبون للتصعيد" إذا لم ينل لبنان حقوقه بترسيم الحدود

تاريخ النشر: 19/08/2022 - 21:36

نصر الله: "ذاهبون للتصعيد" إذا لم ينل لبنان حقوقه بترسيم الحدود
أمين عام "حزب الله"، نصر الله (أرشيفية - أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

قال أمين عام "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، الجمعة، إنه إذا لم تحصل بلاده على حقوقها بترسيم الحدود البحرية التي تطالب بها "فذاهبون إلى التصعيد".

جاء ذلك خلال كلمة متلفزة في احتفالية وضع الحجر الأساس لـ"معلم جنتا السياحي الجهادي" في البقاع شرقي لبنان، نقلتها وسائل محلية.

ومطلع آب/ أغسطس الجاري، قال مصدر لبناني رفيع المستوى، إن بيروت أكدت للوسيط الأميركي، أموس هوكستين تمسكها بالخط 23 الحدودي وحقل "قانا" النفطي كاملا، ورفضها مشاركة استخراج الغاز وعائداته مع إسرائيل.

وأكد نصر الله، أن "موضوع ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل وحقل كاريش لا علاقة له بالاتفاق النووي (مع إيران) لا من قريب ولا من بعيد سواء وقع من جديد أو لم يوقع".

ويتفاوض دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة و5 دول (الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) منذ شهور في فيينا، حول صفقة لإعادة التزام طهران بالقيود على برنامجها النووي، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها.

وفي أيار/ مايو 2018، أعاد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب العقوبات على طهران، بعد إعلانه الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم في عهد سلفه باراك أوباما.

وأضاف نصر الله: "في حال جاء الوسيط الأمريكي وأعطى للدولة اللبنانية ما تطالب به ذاهبون للهدوء".

وتابع: "إذا لم يعط للدولة ما تطالب به نحن ذاهبون إلى تصعيد".

ويتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا وهي غنية بالنفط والغاز، وخاضا سابقا مفاوضات غير مباشرة لترسيم الحدود بوساطة أميركية ورعاية الأمم المتحدة.

وبين تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وأيار/ مايو 2021، عقد الطرفان خمس جولات من المحادثات في مقر الأمم المتحدة بمنطقة الناقورة جنوبي لبنان، إلا أنها جُمدت لاحقا بسبب خلافات جوهرية.

بودكاست عرب 48

#حسن نصر الله
#حزب الله
#بترسيم الحدود

حوارات

حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري
حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري

2022-08-13

حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"
حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"

2022-07-30

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بوتين وماكرون يدعوان إلى تفتيش تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوريجيا
بوتين وماكرون يدعوان إلى تفتيش تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوريجيا

2022-08-19

مساعدات عسكريّة أميركيّة جديدة لأوكرانيا بقيمة 775 مليون دولار
مساعدات عسكريّة أميركيّة جديدة لأوكرانيا بقيمة 775 مليون دولار

2022-08-19

الأمم المتحدة تطالب بإطلاق سراح ناشطة سعودية دينت بسبب تغريدات
الأمم المتحدة تطالب بإطلاق سراح ناشطة سعودية دينت بسبب تغريدات

2022-08-19

الأكثر قراءة

بعد أن صنفها غانتس

بعد أن صنفها غانتس "إرهابية": الاحتلال يقتحم مؤسسات فلسطينية

2022-08-18
شهيد و31 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

شهيد و31 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

2022-08-18
كوخافي: إسرائيل هاجمت في دولة ثالثة خلال العدوان الأخير على غزة

كوخافي: إسرائيل هاجمت في دولة ثالثة خلال العدوان الأخير على غزة

2022-08-18
غانتس:

غانتس: "أقوال عباس خطيرة لكن التنسيق الأمني لا يتم مع الأم تريزا"

2022-08-18
حالة الطقس: موجة الحر تشتد وتستمر حتى الثلاثاء

حالة الطقس: موجة الحر تشتد وتستمر حتى الثلاثاء

2022-08-18