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الجزائر: ارتفاع حصيلة قتلى الحرائق إلى 43

تاريخ النشر: 22/08/2022 - 12:24

الجزائر: ارتفاع حصيلة قتلى الحرائق إلى 43
صورة أرشيفية من حرائق الجزائر (Gettyimages)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: طارق طه

ارتفعت حصيلة الحرائق التي اجتاحت مناطق حرجية وحضرية في شمال شرقي الجزائر إلى 43 قتيلا، بحسب ما أفادت قيادة الدرك الوطني الإذاعة الجزائرية، الإثنين، ويرجح ألا تكون الحصيلة النهائية.

كما أعلن الأجهزة الأمنية توقيف 13 شخصا يشتبه في تورطهم في إضرام النيران.

وذكرت القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية نقلا عن قيادة الدرك الوطني أن "الحصيلة الجديدة لضحايا الحرائق ارتفعت إلى 43 قتيلا" بعدما كانت حصيلة سابقة تحدثت عن مقتل 38 شخصا في الحرائق التي طالت 14 ولاية أبرزها ولاية الطارف الحدودية مع تونس.

وأضافت قيادة الدرك الوطني أن "عملية التعرّف على الجثث مستمرة"، ما يرشح الحصيلة للارتفاع.

وبخصوص التحقيقات القضائية الجارية حول أسباب الحرائق، ذكرت قيادة الدرك الوطني أنها أوقفت "13 شخصا يُشتبه في تورطهم في الحرائق الأخيرة" دون توضيحات أكثر.

وأعلنت الحماية المدنية من جهتها أنها قامت خلال 24 ساعة (السبت إلى الأحد) بإخماد 31 حريقا في مناطق مختلفة من الجزائر.

وكلّ صيف، يشهد شمال البلاد حرائق حرجية، لكن هذه الظاهرة تتفاقم سنة تلو أخرى بفعل التغيّر المناخي الذي يزيد من موجات الجفاف والحرّ.

ويرى خبراء أن نقص التجهيزات وخصوصا الطائرات وكذلك عدم تحصين الغابات بالشكل الجيد، هي من أهم الأسباب التي تتسبّب في اندلاع الحرائق.

وتستخدم الجزائر طائرة إخماد واحدة من طراز "بيريف بي إي 200" تم استئجارها من روسيا، لكنها تعطلت خلال عملها الأسبوع الماضي.

وبحسب الإذاعة الجزائرية، عادت الطائرة الروسية إلى الخدمة، الأحد، لتعمل إلى جانب مروحيات الجيش والحماية المدنية.

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#الجزائر
#حرائق
#ارتفاع حصيلة القتلى

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