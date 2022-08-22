لبنان: لا اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

نفى مصدر سياسي لبناني، اليوم الإثنين، إبلاغ بلاده من قبل أي جهة أو من قبل الوسيط الأميركي، بأي موقف بخصوص اتفاق مرتقب لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

ونقلت وكالة الأناضول عن المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن لبنان لم يتبلغ بأي موقف بشأن أي اتفاق مرتقب لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، يتضمن تنازلا إسرائيليا عن مقطع داخل البحر، مقابل تنازل لبناني عن منطقة أكثر قربا من الشاطئ.

ومساء الأحد، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، سيتضمن تخلي إسرائيل عن منطقة معينة بعيدة عن الساحل، مقابل تنازل لبنان عن منطقة أقرب إلى الساحل.

وأوضحت أنه حتى موعد التوقيع المرتقب الأسبوع المقبل، ستبقى المنطقة في حالة تأهب أمني قصوى.

وذكرت القناة أن مبعوث واشنطن لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين يعمل على تسوية من هذا القبيل لإنهاء النزاع الحدودي وترسيم الحدود المائية بين لبنان وإسرائيل.

وفي وقت سابق، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن تل أبيب أكدت للوسطاء أنها لن تتنازل في مسألة حقل "كاريش"، التي بدأت تشغيلها في الآونة الأخيرة لاستخراج النفط والغاز.

ويتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا، وفق خرائط مودعة من الطرفين لدى الأمم المتحدة.

وتتوسط الولايات المتحدة في المفاوضات غير المباشرة لتسوية النزاع وترسيم الحدود البحرية بينهما.

وكانت المفاوضات غير المباشرة بين بيروت وتل أبيب انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر 2020، برعاية الأمم المتحدة، بهدف ترسيم الحدود بين الجانبين، حيث عُقدت 5 جولات من التفاوض كان آخرها في أيار/مايو 2021.