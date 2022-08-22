  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

لبنان: لا اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

تاريخ النشر: 22/08/2022 - 14:02

لبنان: لا اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
لبنان: لم نبلغ بأي موقف بشأن اتفاق حدود مع إسرائيل (gettyimages)
عرب ٤٨ /الأناضول
تحرير: محمد وتد

نفى مصدر سياسي لبناني، اليوم الإثنين، إبلاغ بلاده من قبل أي جهة أو من قبل الوسيط الأميركي، بأي موقف بخصوص اتفاق مرتقب لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

ونقلت وكالة الأناضول عن المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن لبنان لم يتبلغ بأي موقف بشأن أي اتفاق مرتقب لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، يتضمن تنازلا إسرائيليا عن مقطع داخل البحر، مقابل تنازل لبناني عن منطقة أكثر قربا من الشاطئ.

ومساء الأحد، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، سيتضمن تخلي إسرائيل عن منطقة معينة بعيدة عن الساحل، مقابل تنازل لبنان عن منطقة أقرب إلى الساحل.

وأوضحت أنه حتى موعد التوقيع المرتقب الأسبوع المقبل، ستبقى المنطقة في حالة تأهب أمني قصوى.

وذكرت القناة أن مبعوث واشنطن لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين يعمل على تسوية من هذا القبيل لإنهاء النزاع الحدودي وترسيم الحدود المائية بين لبنان وإسرائيل.

وفي وقت سابق، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن تل أبيب أكدت للوسطاء أنها لن تتنازل في مسألة حقل "كاريش"، التي بدأت تشغيلها في الآونة الأخيرة لاستخراج النفط والغاز.

ويتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا، وفق خرائط مودعة من الطرفين لدى الأمم المتحدة.

وتتوسط الولايات المتحدة في المفاوضات غير المباشرة لتسوية النزاع وترسيم الحدود البحرية بينهما.

وكانت المفاوضات غير المباشرة بين بيروت وتل أبيب انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر 2020، برعاية الأمم المتحدة، بهدف ترسيم الحدود بين الجانبين، حيث عُقدت 5 جولات من التفاوض كان آخرها في أيار/مايو 2021.

بودكاست عرب 48

#لبنان
#إسرائيل
#ترسيم الحدود
#الحدود البحرية
#حقول الغاز
#حقل كاريش

حوارات

روضة غنايم تستعيد ذاكرة حيفا.. أحياء بيوت وناس
روضة غنايم تستعيد ذاكرة حيفا.. أحياء بيوت وناس

2022-08-20

حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري
حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري

2022-08-13

حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"
حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"

2022-07-30

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الجزائر: ارتفاع حصيلة قتلى الحرائق إلى 43
الجزائر: ارتفاع حصيلة قتلى الحرائق إلى 43

2022-08-22

إيران: تم إحراز تقدم بالمفاوضات النووية وننتظر الرد الأميركي
إيران: تم إحراز تقدم بالمفاوضات النووية وننتظر الرد الأميركي

2022-08-22

زيلينسكي يحذّر موسكو من محاكمة جنود بلاده الأسرى
زيلينسكي يحذّر موسكو من محاكمة جنود بلاده الأسرى

2022-08-22

الأكثر قراءة

مصرع 3 عمال من جت المثلث وطلعة عارة في حادثي عمل

مصرع 3 عمال من جت المثلث وطلعة عارة في حادثي عمل

2022-08-21
احتجاجات للعمال الفلسطينيين عند حواجز الاحتلال

احتجاجات للعمال الفلسطينيين عند حواجز الاحتلال

2022-08-21
تحفظ إسرائيلي من احتمال تعيين أفق أولوتاش سفيرا لتركيا بتل أبيب

تحفظ إسرائيلي من احتمال تعيين أفق أولوتاش سفيرا لتركيا بتل أبيب

2022-08-21
تقرير: عرض إسرائيلي جديد للبنان بملف الحدود البحرية

تقرير: عرض إسرائيلي جديد للبنان بملف الحدود البحرية

2022-08-21
مصرع الشابين وتد في حادث عمل:

مصرع الشابين وتد في حادث عمل: "المؤكَّد أن إهمالا" تسبّب بذلك

2022-08-21