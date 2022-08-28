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السودان: مصرع 99 وتضرر 226 ألفا جرّاء السيول والأمطار

تاريخ النشر: 28/08/2022 - 21:54

السودان: مصرع 99 وتضرر 226 ألفا جرّاء السيول والأمطار
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت الأمم المتحدة، الأحد، ارتفاع عدد المتضررين جراء السيول والأمطار إلى 226 ألف شخص في 15 ولاية من أصل 18 ولاية في السودان الذي ارتفعت فيه حصيلة قتلى السيول والأمطار إلى 99.

وقال بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ( أوتشا): "تستمر الأمطار الغزيرة والسيول المفاجئة في التأثير على عشرات الآلاف من الأشخاص في جميع أنحاء السودان".

(Getty Images)

وأضاف: "بحلول اليوم الأحد، تضرر حوالي 226.200 شخص في 15 ولاية بالسودان منذ بدء موسم الخريف".

و أشار المكتب الأممي إلى أن السيول أثرت على مساحات وأراضٍ زراعية "مما يساهم في مستويات مثيرة للقلق بالفعل من انعدام الأمن الغذائي".

وأعلنت السلطات السودانية، في وقت سابق الأحد، أن حصيلة من لقوا مصرعهم جراء السيول منذ يونيو الماضي ارتفعت إلى 99 شخصا فيما بلغ عدد المصابين 93.

(Getty Images)

والأحد الماضي، أعلن مجلس الوزراء السوداني، حالة الطوارئ في 6 ولايات بالبلاد، على خلفية السيول والأمطار الغزيرة، هي نهر النيل، والجزيرة، والنيل الأبيض وغرب كردفان، وجنوب دارفور، وكسلا".

ويستمر موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو إلى تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام، وتهطل عادة أمطار غزيرة في هذه الفترة.

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#السودان
#السيول والأمطار
#تضرر منازل

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