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لبنان: ضبط مليون حبة "كبتاغون" قرب الحدود السوريّة

تاريخ النشر: 18/09/2022 - 18:19

لبنان: ضبط مليون حبة "كبتاغون" قرب الحدود السوريّة
خلال ضبط حبوب كبتاغون سابقا (Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، ضبط نحو مليون حبة من مادة "الكبتاغون" المخدرة شرقي البلاد، بعد مطاردة مهربين فروا إلى داخل الأراضي السورية.

جاء ذلك في بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، عقب يوم واحد من ضبط كمية مماثلة من "الكبتاغون" في مرفأ بيروت، كانت معدة للتهريب إلى دولة الكويت.

وقال الجيش في بيانه إن "دورية تابعة له لاحقت مساء السبت، عددا من المهربين في مزرعة بمنطقة معربون (محاذية للحدود السورية) بقضاء بعلبك".

وأضاف أن "الدورية تعرّضت لإطلاق نار فردّت على مصادر النيران بالمثل، بعدها فرّ المهربون إلى داخل الأراضي السورية".

وذكر بيان الجيش أن "الدورية ضبطت حوالي مليون حبة كبتاغون تركها المهربون في المكان، وسلمت المضبوطات إلى الجهات المختصة وبدأت التحقيقات".

والسبت، أعلن وزير الداخلية، بسام مولوي "ضبط أكثر من مليون حبة كبتاغون في مرفأ بيروت كانت مخبأة داخل شحنة من العنب، ووجهتها الأولى السودان ثم الكويت".

ويُعد تهريب المخدرات من لبنان إلى بعض دول الخليج إحدى أسباب توتر العلاقات بين بيروت وعواصم خليجية عدة، خلال العام الماضي.

ويطالب مجلس التعاون الخليجي لبنان بالتشدد في منع تهريب المخدرات إلى دوله وتفعيل التعاون الأمني بين الأجهزة اللبنانية والخليجية.

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#لبنان
#الجيش اللبناني
#كبتاغون
#مخدرات
#تهريب المخدرات
#بعلبك
#سورية

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