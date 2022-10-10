الجيش الأردني يعلن إحباط محاولة تهريب مخدرات من سورية

أعلن الجيش الأردني، مساء اليوم الإثنين، إصابة متسللٍ في محاولة تهريب مواد مخدرة من الجانب السوري.

وذكر الجيش في بيان على موقعه الرسمي أن "المنطقة العسكرية الشمالية وبالتنسيق مع مديرية الأمن العسكري وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت، صباح الإثنين، على إحدى واجهاتها، محاولة تسلل وتهريب كمية من المواد المخدرة".

وأضاف البيان نقلاً عن مصدر عسكري مسؤول دون تسميته، أنه "جرى تطبيق قواعد الاشتباك عند محاوله المهربين اجتياز الحدود الأردنية، ما أدى إلى إصابة أحدهم وفرارهم جميعًا (لم يحدد عددهم) باتجاه الأراضي السورية"، دون توضيح تفاصيل عن المصاب.

لكنه بين أنه "تم ضبط 818 ألف حبة كبتاغون (مخدر)، بالإضافة إلى سلاح ناري وكميه من الذخيرة، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".

وفي 17 كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن الأردن تغيير قواعد الاشتباك على الحدود، ووسع عملياته، إثر ارتفاع عمليات التهريب والتسلل، والتي نتج عنها مقتل ضابط وعنصر من الجيش في مواجهة مسلحة مع مهربين.

وخلال السنوات الماضية، شهد الأردن مئات من محاولات التسلل والتهريب، خاصة من سورية والعراق نتيجة تردي الأوضاع الأمنية في البلدين الجارين.