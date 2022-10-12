تسجيل أوّل وفاة بالكوليرا في لبنان 

أعلنت السلطات اللبنانية، الأربعاء، تسجيل أول حالة وفاة بالكوليرا، بعد أيام قليلة من تسجيل أول إصابة بالمرض في البلاد.

وأفادت وزارة الصحة، عبر "تويتر"، بـ"تسجيل حالة وفاة واحدة" من دون تفاصيل إضافية.

وهذه أول حالة تدرجها الوزارة في تقريرها اليومي بشأن الكوليرا.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بالكوليرا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما رفع العدد الإجمالي إلى 26 في المناطق الشمالية.

وفي 6 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أعلنت الوزارة تسجيل أول إصابة بالكوليرا في البلاد منذ عام 1993، وذلك في محافظة عكار.

ونشرت إرشادات للوقاية من الإصابة بالكوليرا أو منع انتقال العدوى، أبرزها الاهتمام بنظافة المأكل والمشرب والنظافة الشخصية.

والكوليرا مرض ينتقل عن طريق المياه ويسبب إسهالا حادا يهدد حياة المريض إذا لم يخضع للعلاج.