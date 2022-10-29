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بغداد: 9 قتلى على الأقل في انفجار صهريج للغاز

تاريخ النشر: 29/10/2022 - 23:16

بغداد: 9 قتلى على الأقل في انفجار صهريج للغاز
(توضيحية - Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: ربيع سواعد

لقي 9 أشخاص، على الأقلّ، مصارعهم وأصيب 13 بجروح بحادث انفجار صهريج مساء، السبت، داخل مرأب سيارات في شرق بغداد، بحسب مصادر أمنية وطبية.

وقال قائد عمليات بغداد، أحمد سليم، في بيان لوكالة الأنباء الرسمية إن "حصيلة انفجار صهريج للغاز شرقي العاصمة بغداد" هي مقتل "تسعة مدنيين وإصابة 13 آخرين" بجروح.

وأضاف في تصريحه أن "حادث انفجار الصهريج فني وليس عملا إرهابيا".

في المقابل، قال مصدر طبي لـ"فرانس برس" إن عدد القتلى بلغ 12 في الانفجار الذي سمع دويّه في عدة مناطق في بغداد.

ووقع الحادث في مرأب مفتوح للسيارات قرب ملعب لكرة القدم ومقهى في حي سكني في شرق العاصمة.

وأفاد مصوّر في "فرانس برس" عن تضرّر نوافذ المنازل المحيطة في المكان، وكذلك تضرر سيارات كانت مركونة في المحيط.

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#العراق
#بغداد

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