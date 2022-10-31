الرباط تعلن تعذُّر مشاركة ملك المغرب في القمة العربيّة بالجزائر

أعلن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، اليوم الإثنين، تعذُّر حضور عاهل البلاد محمد السادس، أعمال القمة العربية التي تنطلق في الجزائر مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

جاء ذلك في تصريح أدلى به بوريطة لقناة "العربية" السعودية، غداة إعلان مجلة "جون أفريك" الفرنسية نقلا عن مصادر مطلعة أن، ملك المغرب سيشارك في قمة الجزائر "إذا توفرت شروط المشاركة".

وقال بوريطة إن "العاهل المغربي أعطى تعليمات للوفد بالعمل البناء رغم عدم حضوره".

وأضاف أن "إيضاحات الجزائر بشأن أزمة الخريطة لم تكن مقنعة".

وأشار بوريطة كذلك إلى أن "ثلثي الوفد الإعلامي وصل الجزائر وعاد من المطار لسبب غير واضح".

وأكد وزير الخارجية المغربي أن "الجامعة العربية هي قناة التواصل الوحيدة مع الجزائر".

وأمس الأحد، نفت جامعة الدول العربية، أن يكون لها أي "شركاء إعلاميين" في تغطية أعمال القمة العربية الـ31 بالجزائر، على خلفية نشر قناة الجزائر الدولية الحكومية، خريطة للعالم العربي عبر موقعها الإلكتروني، تُخالف الخريطة التي درجت الجامعة على اعتمادها، ما أثار تحفظ الوفد المغربي.

وأكدت الجامعة في بيان أنها "لا تعتمد خريطة رسمية مبين عليها الحدود السياسية للدول العربية، بما فيها المملكة المغربية، بل تتبنى خريطة للوطن العربي، بدون إظهار للحدود بين الدول، تعزيزا لمفهوم الوحدة العربية".

وقالت القناة الجزائرية، في بيان مقتضب أمس، إنها "تعتذر عن استخدام خريطة للوطن العربي غير تلك المعتمدة لدى الجامعة العربية"، مؤكدة أن ذلك "لا يعدو إلا أن يكون خطأ فنيا من قسم التصميمات".