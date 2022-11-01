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تحت شعار "لم الشمل": الجزائر تستضيف القمة العربية

تاريخ النشر: 01/11/2022 - 08:07

تحت شعار "لم الشمل": الجزائر تستضيف القمة العربية
يشارك 17 من القادة العرب في القمة (gettyimages)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

تعقد، اليوم الثلاثاء، في الجزائر القمة العربية الـ31، وهي الأولى منذ 3 سنوات مع استمرار الانقسامات حول الصراعات التي تشهدها المنطقة، خصوصا في سورية وليبيا، فضلا عن تطبيع بعض الدول علاقاتها مع إسرائيل.

واستعدت الجزائر لاستضافة القمة العربية بتشديد الإجراءات الأمنية ورفع أعلام الدول وعرض الآثار التاريخية للدول المشاركة.

وبحسب وسائل إعلام جزائرية، يشارك 17 من القادة العرب في القمة التي ستقام في الجزائر يومي الثلاثاء والأربعاء، والتي تعقد تحت شعار "لم الشمل".

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن أشغال اجتماع وزراء الخارجية العرب قد اختتمت بمناقشة مشروع قرار حول الأمن الغذائي القومي العربي، ومشروع قرار حول الأعمال المنبثقة عن اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، أن وزراء الخارجية العرب توصلوا، خلال اجتماعهم التحضيري، إلى "توافقات" بشأن الملفات المطروحة في جدول أعمال القمة، ما اعتبره "مؤشرات تبشر بقمة ناجحة بالجزائر". حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وعبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن أمله في أن "تشهد القمة تدشينا لإستراتيجية الأمن الغذائي العربي.. في وقت تشتد فيه الحاجة لعمل تكاملي وجماعي لمواجهة الفجوة الغذائية الخطيرة التي يُعاني منها العالم العربي" كما قال.

وفي السياق ذاته، قالت الرئاسة الفلسطينية، إن القمة العربية في الجزائر يومي الثلاثاء والأربعاء هي قمة فلسطين والوحدة العربية.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان، أن القمة ستبعث رسالة واضحة للعالم بأن فلسطين وقضيتها هي القضية المركزية للأمة العربية التي تقف دوما إلى جانب الحق الفلسطيني ودعمه بكل السبل، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وذكر أن هذه القمة تمثل رسالة دعم قوية للشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه ومقدساته.

من جهة أخرى، أكدت مصر والأردن والعراق استمرار التعاون والتنسيق في إطار التعاون الثلاثي بما يخدم المصالح المشتركة للدول الثلاث.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أمس الاثنين، على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية بالجزائر، بحسب بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية.

يشار إلى أن الدول الثلاث عقدت عدة لقاءات على مستوى القادة ورؤساء الوزراء في إطار الآلية الثلاثية، لتعزيز التعاون والتكامل الإستراتيجي في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية.

وعقدت جامعة الدول العربية التي تضم 22 دولة، آخر قمة لها في مارس/آذار 2019 في تونس، قبل تفشي فيروس كورونا، ومنذ ذلك الحين، قامت دول عدة أعضاء في الجامعة العربية، التي وضعت تاريخيا دعم القضية الفلسطينية وإدانة إسرائيل على رأس أولوياتها، بتطبيع لافت مع إسرائيل.

بودكاست عرب 48

#القمة العربية
#قمة الجزائر
#لم الشمل
#القضية الفلسطينية
#التطبيع

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