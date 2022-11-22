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العراق: مصرع 5 أشخاص إثر انفجار خزان وقود بمخبز

تاريخ النشر: 22/11/2022 - 12:11

العراق: مصرع 5 أشخاص إثر انفجار خزان وقود بمخبز
من مكان الانفجار في العراق
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أعلنت مصادر رسمية عراقية، الثلاثاء، مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة 40 بجروح اثر انفجار خزان وقود تابع لمخبز في مدينة دهوك، في إقليم كردستان الشمالي، في مأساة جديدة تكشف مدى تداعي البنى التحتية وإهمال معايير السلامة في العراق.

وأعلنت سلطات إقليم كردستان عقب وقوع الحادث بأنها ستمنع استخدام الغاز السائل للأغراض المنزلية، عقب وقوع "انفجارات في عدة مناطق".

ووقع الانفجار في ساعة متأخرة من ليل الإثنين.

وقال محافظ دهوك علي تتر، لـ"فرانس برس" إن "الانفجار أدى إلى مقتل خمسة أشخاص هم ضابط هو نائب مدير شرطة الدفاع المدني، وشرطيان، وطالب، وأحد عمال الفرن، وإصابة حوالي أربعين بجروح".

وقع الانفجار جراء تسرب الغاز من الخزان المثبت في سطح المبنى الذي يضم سكنا للطلاب، وفقا للمحافظ.

وهي المأساة الثانية التي تضرب إقليم كردستان خلال أقل من أسبوع.

ولقي 15 شخصا مصرعهم وجرح أكثر من عشرة في انفجار صهريج وقود، الخميس، في السليمانية، ثاني مدن الإقليم.

ويعد إهمال معايير السلامة في قطاعي النقل والبناء أمرًا شائعًا في العراق ويؤدي إلى تكرار حوادث مأساوية في البلد الذي تعاني أغلب بناه التحتية من التداعي.

وشهد مطار بغداد الدولي منتصف الشهر الحالي حريقين في غضون ثلاثة أيام، تسببا بوقوع حالات اختناق.

وفي نهاية تشرين الأول/ أكتوبر، لقي تسعة أشخاص مصرعهم وأصيب 13 بجروح في انفجار صهريج للغاز في بغداد.

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#العراق انفجار خزان وقود
#مدينة دهوك

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