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السودان: البرهان يجمّد نشاط النقابات والاتحادات المهنيّة

تاريخ النشر: 28/11/2022 - 22:53

السودان: البرهان يجمّد نشاط النقابات والاتحادات المهنيّة
البرهان (Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

أصدر رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، الإثنين، قرارا بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية وفرض السيطرة على أرصدتها المالية.

وأفاد بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة الانتقالي الحاكم، نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سونا)، بأن البرهان أصدر قرارا بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل.

وأضاف أن القرار جرى توجيهه إلى الجهات المعنية لوضعه موضع التنفيذ.

كما أصدر البرهان قرارا بـ"تشكيل لجنة برئاسة مسجل عام تنظيمات العمل بوزارة العدل لتكوين لجان تسيير النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل".

وأوضح أن هذه اللجان تختص بحصر أرصدة وحسابات هذه النقابات (المالية) داخل وخارج السودان ووضعها تحت السيطرة.

ولم يوضح البيان أسباب صدور هذين القرارين.

وتحت ضغط احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية، عزلت قيادة الجيش الرئيس السابق عمر البشير في 11 نيسان/ أبريل 2019، وتم في كانون الأول/ ديسمبر من العام ذاته، حل مجالس إدارة النقابات المهنية على اعتبار أنها كانت تحت سيطرته. لكن بعدها تشكلت لجان لتسيير النقابات والاتحادات المهنية خاصة في عهد الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك بين آب/ أغسطس 2019 وتشرين الأول/ أكتوبر 2021.

وفي 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، أصدر البرهان قرارا بحل هذه اللجان التسييرية، لكنها عادت إلى العمل في الفترة الماضية.

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#عبد الفتاح البرهان
#السودان
#تجميد نشاط النقابات والاتحادات
#حكم العسكر

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