بن زايد يزور قطر بدعوة من أميرها ويشيد بتنظيم كأس العالم

أجرى رئيس الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الإثنين، زيارة إلى العاصمة القطرية، الدوحة، هي الأولى من نوعها منذ فرض الحصار على قطر في حزيران/ يونيو 2017 والذي انتهى بموجب المصالحة الخليجية في كانون الثاني/ يناير 2021.

والتقى الرئيس الإماراتي، أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، خلال الزيارة السريعة، وأجريا جلسة مباحثات رسمية تناولت، وفق الديوان الأميري القطري، "العلاقات الأخويّة بين البلدين الشقيقين، والسبل الكفيلة بدعمها وتوطيدها في مختلف المجالات، وتعزيز أواصر التعاون الأخوي لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين، إضافة إلى تعزير العمل الخليجي المشترك".

وأشاد بن زايد، خلال الزيارة التي تتزامن مع استضافة قطر كأس العالم لكرة القدم 2022 التي تتواصل منافساتها حتى 18 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بـ"نجاح استضافة البطولة"، بحسب ما أرودت وكالة الأنباء الإماراتية ("وام").

وقال بن زايد إن نجاح قطر في استضافة البطولة "يعد نجاحًا وفخرًا لجميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعالم العربي عامة"، مشيرًا إلى أن "نجاح قطر في استضافة هذه الفعالية العالمية يجسد قدرة أبناء المنطقة والدول العربية على استضافة مختلف الأحداث العالمية وتنظيمها بنجاح وكفاءة كبيرين".

وأفادت الوكالة الإماراتية بأن الجانبين بحثا "العلاقات الثنائية وسبل تنميتها ودفعها إلى آفاق أرحب وأوسع من التعاون المثمر، بما يعود بالخير والازدهار على البلدين، ويخدم مصالحهما المشتركة خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية".

وأضافت أن المباحثات شملت كذلك "أهمية تعزيز منظومة العمل الخليجي المشترك بما يحقق مصلحة شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطلعاتها نحو التنمية والتقدم والرخاء"، ولفتت إلى أن الجانبين استعرضا "عددًا من القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها".

سمو الأمير المفدى وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة يعقدان جلسة مباحثات رسمية في الديوان الأميري، بحثا خلالها تعزيز العلاقات الأخوية والعمل الخليجي المشترك. #قطر #الإمارات https://t.co/Vvj42lbe1v pic.twitter.com/WA7sw6Zncu — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) December 5, 2022

وكان أمير قطر قد رحب برئيس الإمارات والوفد المرافق، وأعرب عن تهانيه للأخير بمناسبة اليوم الوطني الـ51 لدولة الإمارات، متطلعًا إلى أن "تُسهم هذه الزيارة في تطوير علاقات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، والدفع بها إلى مستويات أرحب".

من جانبه، أعرب رئيس بن زايد عن "شكره وتقديره لأمير قطر على حسن الاستقبال وكرم الضيافة"، مقدمًا له "تهانيه بمناسبة استضافة قطر بطولة كأس العالم 2022"، مشيدًا بـ"نجاح قطر الاستثنائي في تنظيم واحتضان هذه البطولة العالمية".

وقال المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، في تغريدة على "تويتر"، إن "الزيارة الرسمية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد إلي دولة قطر الشقيقة اليوم ولقاؤه بصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد، خطوة أخرى نحو تعزيز التضامن والعمل الخليجي المشترك، مسار التعاون والتكامل والتنسيق خيار إماراتي استراتيجي نحو تحقيق الطموحات الخليجية المشتركة".

وتُعدّ هذه الزيارة الأولى للرئيس الإماراتي إلى قطر منذ توليه منصبه رئيسًا للبلاد، وتوقيع "اتفاق العلا" في السعودية في كانون الثاني/ يناير من العام الماضي، والذي أنهى نحو أربع سنوات من الأزمة الخليجية.

وأشارت وكالة الأنباء الإماراتية، في وقت سابق، إلى أن الزيارة جاءت تلبية لدعوة من قبل أمير قطر، وأنها تأتي "انطلاقًا من العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين".

وزار مسؤولون إماراتيون الدوحة، بما في ذلك نائب رئيس الدولة، محمد بن راشد آل مكتوم، الذي حضر افتتاح بطولة كأس العالم قطر 2022 الشهر الماضي، ومستشار الأمن القومي، طحنون بن زايد آل نهيان، الذي قام بزيارة الدوحة مرتين.