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ملك البحرين يتلقى رسالة من الرئيس الإسرائيلي

تاريخ النشر: 21/12/2022 - 23:14

ملك البحرين يتلقى رسالة من الرئيس الإسرائيلي
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت المنامة، مساء الأربعاء، تلقي عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، رسالة خطية من الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، تتعلق بعلاقات البلدين.

جاء ذلك بحسب ما أوردت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، وذلك بعد مرور 18 يوما على أول زيارة لرئيس إسرائيل إلى البحرين.

وأفادت الوكالة بأن "عاهل البلاد تلقى رسالة خطية من رئيس إسرائيل تتعلق بعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين".

ووجه الرئيس الإسرائيلي، الشكر لملك البحرين عما وجده من "حفاوة" خلال زيارته للممنامة، وتقديره لـ"جهود دفع علاقات البلدين".

كما هنأ هرتسوغ، الملك حمد بن عيسى، بذكرى قيام الدولة البحرينية.

وخلال زيارته الأولى للبحرين، في 4 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أكد الرئيس الإسرائيلي وملك البحرين، ضرورة مواصلة جهود حماية أمن المنطقة في ظل التحديات الحالية.

وبعد زيارته إلى المنامة، قال مصدر في حاشية هرتسوغ إن "الحلبة الدولية مستعدة لإعطاء فرصة للحكومة الجديدة" التي ستشكل في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو، وفق ما نقل عنه موقع "واينت" الإلكتروني.

وأضاف المصدر أن "زعماء العالم لا يكسرون القواعد، لكنهم يقولون إن أفعالكم ستقرر" شكل التعامل مع الحكومة اليمينية المتطرفة.

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#عاهل البحرين
#الملك حمد بن عيسى آل خليفة
#الرئيس الإسرائيلي
#يتسحاق هرتسوغ

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