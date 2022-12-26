الأردن: سيول وانهيارات وإغلاق طرق جراء الأمطار الغزيرة

تسببت السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة في الأردن، اليوم الإثنين، بإغلاق طرق رئيسية وانهيارات ترابية وصخرية في مناطق متفرقة.

وقالت مديرية الأمن العام الأردنية، في بيان، إن "معظم مناطق المملكة تشهد تساقطا كثيفا للأمطار، ما تسبب بارتفاع منسوب المياه، وتشكل السيول وتباطؤ حركة السير بسبب تجمع المياه في عدد من هذه المناطق، لا سيّما في المناطق الجنوبية، والوسطى".

وأضافت أن "الجهات المختصة تتعامل مع انهيارات ترابية وصخرية حدثت في طريق البانوراما في البحر الميت (غرب العاصمة عمان) نتيجة للأمطار".

وأشارت إلى إغلاق طريق وادي القمر في الرصيفة (وسط)، وطريق البوتاس باتجاه غور الصافي (وسط) احترازيا بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وشددت على "ضرورة تجنب المناطق المنخفضة والأودية ومجاري السيول، وعدم المجازفة بقطعها والانتقال للمناطق المرتفعة".

بدورها، بينت دائرة الأرصاد الجوية، على موقعها الإلكتروني، أنه "يتوقع أن تكون الأمطار غزيرة بين الحين والآخر، مصحوبة بالرعد وتساقط البرد، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة".

وأشارت إلى أن "فرصة هطول الأمطار ستضعف مع ساعات الليل في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، مع بقائها ماطرة في باقي المناطق".

وتوقعت دائرة الأرصاد، تساقطًا للثلوج الممزوجة بالمطر في ساعات متأخرة من الليل فوق قمم جبال الشراه العالية ولفترة محدودة، ووصول سرعة الرياح ما بين 40-50 كيلومترا في الساعة.