عرب ٤٨ يتجدد
  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

الأردن: سيول وانهيارات وإغلاق طرق جراء الأمطار الغزيرة

تاريخ النشر: 26/12/2022 - 17:19

الأردن: سيول وانهيارات وإغلاق طرق جراء الأمطار الغزيرة
صورة للسيول التي شهدها الأردن اليوم (تداولها ناشطون على "تويتر")
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

تسببت السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة في الأردن، اليوم الإثنين، بإغلاق طرق رئيسية وانهيارات ترابية وصخرية في مناطق متفرقة.

وقالت مديرية الأمن العام الأردنية، في بيان، إن "معظم مناطق المملكة تشهد تساقطا كثيفا للأمطار، ما تسبب بارتفاع منسوب المياه، وتشكل السيول وتباطؤ حركة السير بسبب تجمع المياه في عدد من هذه المناطق، لا سيّما في المناطق الجنوبية، والوسطى".

وأضافت أن "الجهات المختصة تتعامل مع انهيارات ترابية وصخرية حدثت في طريق البانوراما في البحر الميت (غرب العاصمة عمان) نتيجة للأمطار".

وأشارت إلى إغلاق طريق وادي القمر في الرصيفة (وسط)، وطريق البوتاس باتجاه غور الصافي (وسط) احترازيا بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وشددت على "ضرورة تجنب المناطق المنخفضة والأودية ومجاري السيول، وعدم المجازفة بقطعها والانتقال للمناطق المرتفعة".

بدورها، بينت دائرة الأرصاد الجوية، على موقعها الإلكتروني، أنه "يتوقع أن تكون الأمطار غزيرة بين الحين والآخر، مصحوبة بالرعد وتساقط البرد، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة".

وأشارت إلى أن "فرصة هطول الأمطار ستضعف مع ساعات الليل في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، مع بقائها ماطرة في باقي المناطق".

وتوقعت دائرة الأرصاد، تساقطًا للثلوج الممزوجة بالمطر في ساعات متأخرة من الليل فوق قمم جبال الشراه العالية ولفترة محدودة، ووصول سرعة الرياح ما بين 40-50 كيلومترا في الساعة.

بودكاست عرب 48

#سيول
#أمطار
#الأردن
#البحر الميت
#البترا
#طريق البانوراما

حوارات

حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين
حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين

2022-12-24

حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"
حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"

2022-12-10

حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل
حوار | الفصل في التعليم شكل أساسا للتمييز وتكريس تفوق يهودي في الأكاديميا وسوق العمل

2022-12-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الصين تلغي الحجر الصحي للقادمين من الخارج
الصين تلغي الحجر الصحي للقادمين من الخارج

2022-12-26

السودان: تواصل الاحتجاجات رفضا للتسوية السياسية
السودان: تواصل الاحتجاجات رفضا للتسوية السياسية

2022-12-26

سورية: 8 قتلى في هجوم لتنظيم "داعش" على مقرات أمنية وسجن
سورية: 8 قتلى في هجوم لتنظيم "داعش" على مقرات أمنية وسجن

2022-12-26

الأكثر قراءة

حالة الطقس: بارد نهارا وماطر ليلا

حالة الطقس: بارد نهارا وماطر ليلا

2022-12-25
اعتقالات في الضفة واشتباكات قرب جنين

اعتقالات في الضفة واشتباكات قرب جنين

2022-12-25
استطلاع: وضع إسرائيل سيزداد سوءا عقب حكومة نتنياهو

استطلاع: وضع إسرائيل سيزداد سوءا عقب حكومة نتنياهو

2022-12-25
هدم ومصادرة ممتلكات في العراقيب

هدم ومصادرة ممتلكات في العراقيب

2022-12-25
انتحار 14 جنديا إسرائيليا خلال 2022

انتحار 14 جنديا إسرائيليا خلال 2022

2022-12-25