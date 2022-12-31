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المغرب يمنع دخول الوافدين من الصين بسبب كورونا

تاريخ النشر: 31/12/2022 - 22:58

المغرب يمنع دخول الوافدين من الصين بسبب كورونا
(Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: ربيع سواعد

أعلن المغرب، السبت، حظر دخول المسافرين القادمين من الصين إلى أراضيه اعتبارًا من 3 كانون الثاني/يناير "لتجنب موجة جديدة من العدوى" بفيروس كورونا.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن "السلطات المغربية قررت منع جميع المسافرين القادمين من الصين، أيا كانت جنسيتهم، من الولوج إلى تراب المملكة".

ويدخل الحظر حيز التنفيذ "ابتداء من يوم 3 كانون الثاني/يناير 2023 وحتى إشعار آخر"، وفق المصدر نفسه.

وقالت الوزارة إن القرار اتخذ "على ضوء تطور الوضعية" المرتبطة بجائحة كورونا في الصين، وبـ"قصد تفادي موجة جديدة من العدوى في المغرب وكل تداعياتها".

وبعد ثلاث سنوات على ظهور أولى الإصابات بفيروس كورونا في مدينة ووهان في وسط الصين، تراجعت بكين عن تطبيق ما يسمى سياسة "صفر كوفيد" بدون سابق إنذار في 7 كانون الأول/ديسمبر.

وأدى رفع القيود إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في البلاد إلى حد كبير.

وقررت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة، وكذلك الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وإسرائيل، هذا الأسبوع فرض اختبار كورونا على المسافرين الآتين من الصين.

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#المغرب
#الصين
#جائحة كورونا
#فيروس كورونا

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