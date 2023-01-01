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إطلاق نار خلال احتفالات رأس السنة في لبنان: 3 جرحى وإصابة طائرتين

تاريخ النشر: 01/01/2023 - 17:06

إطلاق نار خلال احتفالات رأس السنة في لبنان: 3 جرحى وإصابة طائرتين
(Getty Images)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم الأحد، إصابة 3 أشخاص وطائرتين جراء إطلاق نار عشوائي في الهواء احتفالا بليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2023.

وقالت قوى الأمن الداخلي، في بيان، إن "حوادث إطلاق النار العشوائي في الهواء المتخلّفة وغير الحضارية نتج عنها إصابة 3 أشخاص بجروح طفيفة في مدينة بيروت ومدينة طرابلس".

كما أن "طائرتين أصيبتا خلال تواجدهما على مدرّجات مطار رفيق الحريري الدّولي في بيروت (من دون وقوع إصابات)"، وفق البيان.

وأفادت قوى الأمن بتحديد 116 مشتبها بهم بإطلاق النار في الهواء، وأنها تعمل على توقيفهم بالتنسيق مع الجهات القضائية.

والطائرتان من طراز "إيرباص" وتابعتان لشركة طيران "الشرق الأوسط" (الخطوط الجوية اللبنانية)، بحسب ما أفاد مصدر رسمي لبناني تحدث لوسائل إعلام محلية وعالمية.

والخميس الماضي، حذرت قوى الأمن الداخلي في بيان "من آفة إطلاق النار العشوائي القاتلة والمتخلّفة" في لبنان، مطالبةً المواطنين بـ"عدم التردد في الإبلاغ عن هؤلاء المجرمين عديمي الأخلاق".

ومنذ عقود، يعاني اللبنانيون من آفة إطلاق الرصاص العشوائي في المناسبات، حيث خلف قتلى وجرحى وأضرار مادية في أحيان كثيرة.

وبحسب شركة "الدولية للمعلومات"، بلغ عدد ضحايا الرصاص "الطائش" في لبنان خلال السنوات العشر الماضية 81 قتيلا و169 جريحا.

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#إطلاق نار عشوائي
#لبنان
#احتفالات رأس السنة

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