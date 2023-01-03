الأردن: إنقاذ 22 شخصا حاصرتهم السيول داخل حافلة

علق 22 شخصا داخل حافلة بفعل السيول الناتجة عن مياه الأمطار جنوب العاصمة الأردنية عمان، إذ جرى إنقاذهم من قبل كوادر الأمن الأردني، الثلاثاء.

وأدى هطول الأمطار بغزارة إلى تشكل سيول على الطريق الصحراوي الواصل بين عمان ومحافظات الجنوب.

وأغلقت قوات الأمن حركة السير في الاتجاهين بالطريق، ثم أعاد فتحهما بعد انخفاض منسوب المياه.

وذكر المتحدث باسم الأمن العام، عامر السرطاوي، في بيان أن "عدد من جرى إنقاذهم في الحادثة 22 شخصا وجميعهم بحالة جيدة".

ودعت مديرية الأمن العام المواطنين إلى الابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول خلال حالة عدم الاستقرار الجوي التي تتعرض لها المملكة حفاظا على سلامتهم.

ومنذ أيام، يشهد الأردن منخفضا جويا أدى إلى تساقط غزير للأمطار وتشكل سيول وخاصة في المناطق الجنوبية من المملكة.