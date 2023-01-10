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لبنان: رفع الدعم عن كافة أنواع حليب الأطفال

تاريخ النشر: 10/01/2023 - 18:57

لبنان: رفع الدعم عن كافة أنواع حليب الأطفال
(توضيحية - Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، فراس أبيض، اليوم الثلاثاء، رفع الدعم عن جميع أنواع حليب الأطفال، لعدم توفر خطة قادرة على ضبط التهريب والبيع في السوق السوداء.

وأوضح الأبيض في لقاء مع صحافيين، أن "السبب الرئيسي الذي دفع وزارة الصحة العامة إلى اتخاذ قرار رفع الدعم عن حليب الأطفال، يتصل بضرورة تأمين الحليب للأطفال وليس للتجار، الذين يستغلون الدعم ويعمدون إلى تهريبه".

وزاد: "الوزارة لاحظت أن الكميات الكبيرة من الحليب المدعوم، التي يتم استيرادها، تفوق حاجة البلد وتكاد تكفي بلدين (في إشارة إلى تهريب تلك المادة إلى سورية)، تختفي من السوق بعد وقت قليل من وصولها!".

وقال: "لكل ما سبق تم اتخاذ القرار بوقف دعم الحليب، وقد تبلغنا من شركات مستوردة استعدادها لتأمينه بكميات كبيرة بعد رفع الدعم".

وكانت الشركات المستوردة في لبنان، قد توفقت قبل نحو 3 أسابيع عن تسليم الأدوية وحليب الأطفال للصيدليات، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار الذي تخطى وقتها حاجز الـ47 ألف ليرة للدولار.

وباتت أسعار الحليب كلها في لبنان خارج دائرة دعم المصرف المركزي، لتُحتَسب وفق سعر صرف الدولار المتقلب، والذي شهد ارتفاعا لافتا خلال الأيام الماضية.

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#لبنان
#أزمة اقتصادية
#رفع الدعم
#حليب الأطفال
#السوق السوداء
#تهريب

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