عرب ٤٨ يتجدد
  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

العراق: مصرع 6 أشخاص في حادث حافلة أقلت مشجعين لكأس الخليج

تاريخ النشر: 16/01/2023 - 14:41

العراق: مصرع 6 أشخاص في حادث حافلة أقلت مشجعين لكأس الخليج
(Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: ربيع سواعد

لقي 6 أشخاص، على الأقل، حتفهم اليوم، الإثنين، نتيجة اصطدام حافلتهم بشاحنة على طريق دولي بين الناصرية والبصرة في جنوب العراق فيما كانوا متوجهين لمشاهدة مباراة ضمن بطولة كأس الخليج لكرة القدم، كما أفاد مصدر رسمي وكالة "فرانس برس".

ووقع الحادث صباح، الإثنين، حينما "اصطدمت حافلة تقل مشجعين متوجهين إلى البصرة لحضور مباراة قطر والعراق" ضمن نصف نهائي كأس الخليج 25 التي من المقرر أن تجري بعد الظهر، بشاحنة، ما أدّى إلى "مقتل ستة أشخاص"، وفق عبد الحسين الجابري مدير الطب العدلي في محافظة ذي قار الواقعة في جنوب العراق ومركزها الناصرية.

وأضاف أن "خمسة جرحى كذلك أدخلوا مستشفى الناصرية العام، اثنان منهم بحالة خطرة وزودا بجهاز تنفس"، و"ثلاثة آخرين تعرضوا لكسور مختلفة".

وقال إن "سبب الحادث هو الضباب الكثيف الذي تشهده مدينة الناصرية وطرقها الخارجية منذ صباح الإثنين".

يعاني العراق الغني بالنفط من بنى تحتية متداعية بسبب نزاعات مستمرة منذ عقود ولا سيما الطرقات السريعة والجسور والتجهيزات المرورية الأخرى. وتتهم الحكومات المتعاقبة بعدم الكفاءة والفساد.

وتنتشر الحفر على الطرقات فيما العتمة كاملة فيها خلال الليل. لكن المسؤولين يشيرون أيضا إلى السرعة الزائدة واستخدام الهواتف النقالة واستهلاك الكحول والمخدرات.

وسجل في العام 2022 حتى تشرين الثاني/نوفمبر، حوالي 7 آلاف حادث مروري، كما أفادت مديرية المرور العامة لوكالة الأنباء الرسمية.

وفي عام 2021 قضى أكثر من 4800 شخص في حوادث سير في العراق أي أكثر من 13 وفاة في اليوم، على ما أعلنت وزارة الصحة منتصف تموز/يوليو.

بودكاست عرب 48

#العراق
#كأس الخليج
#خليجي 25

حوارات

حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة
حوار مع د. مرام مصاروة | التعليم في القدس والأسرلة الزاحفة

2023-01-14

حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين
حوار مع د. أبو صالح | حكومة نتنياهو - بن غفير محصلة للشعور بالانتصار على الفلسطينيين

2023-01-07

حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن
حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن

2022-12-31

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

انضمام السويد للناتو: اتساع الفجوة مع تركيا
انضمام السويد للناتو: اتساع الفجوة مع تركيا

2023-01-16

بوتين يبحث مع إردوغان الوضع في أوكرانيا وتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق
بوتين يبحث مع إردوغان الوضع في أوكرانيا وتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق

2023-01-16

وفد أميركيّ يزور العراق لعقد مباحثات مع السوداني
وفد أميركيّ يزور العراق لعقد مباحثات مع السوداني

2023-01-16

الأكثر قراءة

"أزمة دستورية": نتنياهو لا يعتزم إجراء تغييرات بخطة ليفين

2023-01-15
حالة الطقس: غائم وأمطار محتملة

حالة الطقس: غائم وأمطار محتملة

2023-01-15
بلدية أم الفحم تعقد جلسة طارئة إثر الاعتداء على مقبرة اللجون

بلدية أم الفحم تعقد جلسة طارئة إثر الاعتداء على مقبرة اللجون

2023-01-15
شهيد برصاص الاحتلال قرب سلواد

شهيد برصاص الاحتلال قرب سلواد

2023-01-15
دول أوروبية قلقة من خطوات إسرائيلية أحادية الجانب

دول أوروبية قلقة من خطوات إسرائيلية أحادية الجانب

2023-01-15