المغرب يتفق مع إسرائيل على توسيع تعاونهما العسكريّ

اتفق المغرب وإسرائيل على توسيع تعاونهما العسكري، ليشمل الاستعلام والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية، بحسب ما أفاد بيان لقيادة القوات المسلحة الملكية المغربية، اليوم الثلاثاء، إثر اجتماع لجنة مشتركة بالرباط.

وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية، إن المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، الفاروق بلخير، ومدير مكتب الشؤون السياسية العسكرية بوزارة الأمن لإسرائيلية، درور شالوم، ترأسا بالرباط، أمس الإثنين واليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للجنة تتبع التعاون المغربي الإسرائيلي في مجال الأمن.

واتفق الجانبان على "تعزيز هذا التعاون أكثر وتوسيعه، ليشمل مجالات أخرى خاصة الاستعلام والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية"، وفق ما أضاف البيان.

كذلك، تطرق الاجتماع إلى مختلف مجالات التعاون العسكري من اللوجيستية والتدريب، فضلا عن "اقتناء وتحديث التجهيزات".

وكان البلدان قد أبرما اتفاق تعاون أمني في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، أثار حفيظة الجارة الجزائر التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في صيف ذلك العام، في سياق توتر حاد بينهما، بسبب النزاع حول الصحراء الغربية.

وتضمن اتفاق التطبيع بين المغرب وإسرائيل أواخر العام 2020، اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.

وتضمن الاتفاق الأمني بين الرباط وتل أبيب أيضا "التعاون في مجال الصناعة الدفاعية ونقل التكنولوحيا"، بينما أشارت مصادر إعلامية متفرقة منذ نحو عامين إلى اقتناء المغرب أسلحة إسرائيلة متطورة، بينها مسيرات حربية، من دون أي تأكيد رسمي من الرباط.