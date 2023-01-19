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الأردن يوقع اتفاقية لشراء 12 طائرة "إف 16" من الولايات المتحدة

تاريخ النشر: 19/01/2023 - 22:47

الأردن يوقع اتفاقية لشراء 12 طائرة "إف 16" من الولايات المتحدة
(Getty Images)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: محمود مجادلة

وقع الأردن، الخميس، اتفاقية لشراء 12 طائرة "إف 16" من الولايات المتحدة الأميركية، بحسب ما جاء في بيان صدر عن الجيش الأردني على موقعه الإلكتروني.

وأفاد البيان بأن "قيادة سلاح الجو الملكي وقعت اتفاقية شراء طائرات تتضمن تسليم 12 طائرة ‘إف 16‘ بالمرحلة الأولى". وعن الجانب الأردني وقع الاتفاقية قائد سلاح الجو الملكي، العميد الركن الطيار محمد فتحي حياصات، وعن الجانب الأمريكي نائب سفير واشنطن لدى عمان، روهيت نيبال، وفق المصدر نفسه.

وفي بيانه، لفت الجيش إلى أن الاتفاقية "تأتي في إطار تعزيز القدرات الدفاعية والردع العسكري للمملكة الأردنية الهاشمية، وزيادة مستوى الجاهزية القتالية والعمليات المشتركة مع الجانب الأميركي الصديق". كما أوضح أنها تأتي ضمن "تعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين، ودعم الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار في المنطقة".

وفي شباط/ فبراير 2022، وافقت الولايات المتحدة على صفقة عسكرية "محتملة" لمصلحة الأردن، تتضمن بيعه 16 طائرة "إف 16"، إضافة إلى معدات تبلغ تكلفتها 4.21 مليارات دولار. ووفق ما نشرته شبكة "س إن إن" الإخبارية الأميركية آنذاك، تشمل الصفقة التي طلبتها عمان 12 مقاتلة "F-16 C Block 70"، و4 مقاتلات "F-16 D Block 70".

كما تضم الصفقة محركات مركبات، ورادارات، ومدافع، وأنظمة تحكم إلكترونية، وذخيرة شديدة الانفجار وأخرى للتدريب، فضلا عن معدات تشفير للاتصالات الآمنة، ومعدات الملاحة الدقيقة.

في المقابل، شددت وزارة الدفاع التركية، الخميس، على أن وفدها سيواصل المشاورات مع نظيره الأميركي بشأن شراء أنقرة مقاتلات "إف 16" الهجومية. وأوضحت الدفاع التركية في بيان، أن الجولة الثانية من المشاورات بين وفدي الوزارتين جرت الأربعاء، في العاصمة الأميركية واشنطن.

وأضاف البيان أن اجتماع الأربعاء انتهى باتفاق الطرفين على مواصلة المشاورات. وأشار إلى أن الجانبين اتفقا على عقد الجولة المقبلة في العاصمة التركية أنقرة.

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#الأردن
#طائرات قتالية
#إف 16
#الولايات المتحدة

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