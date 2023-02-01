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قصف قاعدة زليكان التي تضم قوات تركية شمالي العراق

تاريخ النشر: 01/02/2023 - 09:36

قصف قاعدة زليكان التي تضم قوات تركية شمالي العراق
تعرضت القاعدة العسكرية ذاتها الى هجمات متكررة (Getty Images)
عرب ٤٨ /رويترز
تحرير: محمد وتد

تعرضت قاعدة زليكان العسكرية في ناحية بعشيقة بمحافظة نينوى العراقية والتي تضم قوات تركية، إلى قصف صاروخي، حسب أعلنت وحدة مكافحة "الإرهاب" في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء.

وذكرت مكافحة "الإرهاب"، في بيان لها، أنه "وفقا للمعلومات، تم صباح اليوم، إرسال 8 صواريخ إلى قاعدة زلكان العسكرية في ناحية باشيكو بمحافظة نينوى، التي تضم قوات الجيش التركي".

وأشار البيان إلى أن "التقارير تؤكد سقوط صاروخين داخل تمركز الجيش بالمعسكر، وصواريخ أخرى حول الجيش، لكن لم يتضرر أي شخص".

وتعرضت القاعدة العسكرية ذاتها الى هجمات متكررة بالصواريخ خلال الأشهر الماضية،

من جانبه أعلن فصيل مسلح غير معروف يدعى "لواء أحرار العراق" مسؤوليته عن استهداف قاعدة زيلكان بـ20 صاروخا طراز غراد.

وقال الفصيل في بيان، إن الوحدة الصاروخية التابعة له استهدفت ما وصفتها بـ"القاعدة العسكرية للاحتلال التركي" بـ20 صاروخا من نوع غراد في تمام الساعة 7:36 صباح اليوم الأربعاء.

وتعهد الفصيل في البيان باستمرار عملياته ضد "المحتل" في حال لم ينسحب من الأراضي العراقية "بشكل فوري وكامل"، وبتوسيعها بحيث تطال "مواقع عسكرية داخل الأراضي التركية في حال بقي الاحتلال"، بحسب البيان.

وأطلقت تركيا في 17 نيسان/أبريل 2022، عملية "المخلب ـ القفل"،​​ ضد ما تقول إنه "معاقل تنظيم بي كي كي الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين باسيان شمالي العراق".

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة حزب العمال الكردستاني الذي تتهمه باستهداف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول في المنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

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#قاعدة زليكان
#قصف
#قوات تركية
#العراق

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