مسقط: لقاء عراقي سوري سعودي إيراني على مستوى السفراء

في ظل التقارب الذي تشهده علاقات النظام السوري مع السعودية، والإعلان السعودي الإيراني بشأن استئناف العلاقات الثنائية بين الجانبين، يستضيف السفير العراقي في مسقط سفراء الدول الأربعة، في مؤشر جديد على ترابط الملفين.

صورة أوردتها السفارة العراقية في مسقط للمشاركين في اللقاء الرباعي

أعلن سفير العراق لدى سلطنة عُمان، قيس سعد العامري، اليوم الثلاثاء، استضافته لقاء جمع سفيري السعودية وإيران، إضافة إلى سفير النظام السوري.

وقالت السفارة العراقية في عُمان، في تغريدة: "تشرف سفير جمهورية العراق لدى السلطنة، قيس سعد العامري، باستضافة كل من سفير المملكة العربية السعودية، عبد الله العنزي، وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية، علي نجفي، وسفير الجمهورية العربية السورية، سعادة إدريس ميا".

تشرف سفير جمهورية العراق لدى السلطنة سعادة قيس سعد العامري باستضافة كل من سفير المملكة العربية السعودية سعادة عبد الله العنزي وسفير الجمهورية الاسلامية الايرانية سعادة علي نجفي وسفير الجمهورية العربية السورية سعادة ادريس ميا... يتبع — سفارة العراق - مسقط | Iraqi Embassy in Muscat (@Iraqinmuscat) April 4, 2023

وأضافت أمه "تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول شؤون المنطقة، في أجواء سادها التفاؤل والألفة بين الحضور في شهر رمضان المبارك".

وفي 10 آذار/ مارس الماضي أعلنت السعودية وإيران استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين بوساطة صينية.

وفي 23 آذار/ مارس الماضي، كشفت وزارة الخارجية السعودية عن "بدء مباحثات مع وزارة الخارجية السورية"، بشأن استئناف تقديم الخدمات القنصلية في البلدين.