قوات الدعم السريع تنتشر بالخرطوم والجيش السوداني يحذر

الجيش السوداني: "البلاد تمر بمنعطف خطير بعد قيام الدعم السريع بحشد قواتها في العاصمة وبعض المدن، تحركات قوات الدعم السريع داخل العاصمة والولايات مخالفة لمهام ونظام عملها".

اتساع الاحتجاجات ضد حكم العسكر في السودان (Getty Images)

حذر الجيش السوداني صباح اليوم الخميس، مما وصفه "بتحشيد القوات والانفتاح داخل العاصمة الخرطوم وبعض المدن" من جانب قيادة قوات الدعم السريع، وذلك دون إخطاره، وهو ما نفته قوات الدعم السريع.

وقال الجيش في بيان إن تحركات قوات الدعم السريع داخل العاصمة والولايات تشكل "تجاوزا واضحا للقانون"، وتمت دون موافقة القوات المسلحة.

وأضاف الجيش السوداني: "البلاد تمر بمنعطف خطير بعد قيام الدعم السريع بحشد قواتها في العاصمة وبعض المدن، تحركات قوات الدعم السريع داخل العاصمة والولايات مخالفة لمهام ونظام عملها".

واعتبر الجيش السوداني "استمرار تحركات الدعم السريع سيؤدي إلى مزيد من التوترات التي تقود لانفراط عقد الأمن بالبلاد".

وقال الجيش السوداني:" نجدد تمسكنا بما تم التوافق عليه في دعم الانتقال السياسي، ونحذر القوى السياسية من المزايدة بموقف القوات المسلحة".

وكان مصدر عسكري قال في وقت سابق إن قوات الدعم حركت قوات ضخمة في مدينة "مَرَوي" شمال البلاد دون إخطار الجيش، وإنه تم استدعاء قوات من مناطق أخرى لمواجهة الموقف.

وقال المصدر إن القوات المسلحة طالبت قوات الدعم السريع بالانسحاب من منطقة تمركزها الجديدة في مروي في غضون 24 ساعة، وإن لم تفعل فسيتم إجبارها على ذلك.

وقد أظهرت لقطات وصول تعزيزات من قوات الجيش السوداني مساء الأربعاء إلى مروي.

وكان مصدر مطلع في حكومة الولاية الشمالية بالسودان، قد قال إن حكومة الولاية فوجئت بانتشار نحو 100 سيارة نقل عسكرية تابعة لقوات الدعم السريع بالقرب من مطار مروي، دون أي تنسيق مسبق مع سلطات الولاية.

وقال مكتب الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع، إن بعض وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت ما سماها مزاعم بأن قوات الدعم السريع قامت بأعمال حربية تجاه مطار مروي.

وأوضح المكتب في بيان، أن قوات الدعم السريع "قوات قومية تعمل في إطار القانون بتنسيق وتناغم تام مع قيادة القوات المسلحة وبقية القوات النظامية الأخرى".