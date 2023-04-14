الجيش الإسرائيلي يستهدف لبنانيين بالقنابل على الحدود

أصيب لبناني من جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي قنابل دخانية على سائقي دراجات نارية عند مفرق بلدة حولا الجنوبية.

أطلق الجيش الإسرائيلي قنابل دخانية على طريق محاذية للحدود مع لبنان، ما أسفر عن إصابة مواطن لبناني اليوم، الجمعة.

وجاء في التفاصيل، أن "عناصر من الجيش الإسرائيلي اعتدوا على مجموعة من سائقي الدراجات النارية وألقوا قنابل دخانية عدة عليهم"؛ حسبما أوردت وكالة الأنباء اللبنانية.

وأضافت أن "أحد السائقين أصيب برأسه، وذلك عند مفرق بلدة حولا الجنوبية مقابل موقع العباد (العسكري الإسرائيلي)".

وعلى إثر ذلك نفذ الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة المؤقتة "يونيفيل" انتشارا في المكان، بحسب المصدر ذاته.

وكان السائقون ضمن مسيرة على الدراجات النارية تجول في المنطقة الحدودية مع إسرائيل.

ويأتي هذا التطور تزامنا مع سلسلة نشاطات كشفية وشبابية في مناطق لبنانية عدة، دعت إليها "حزب الله" إحياء لـ"يوم القدس العالمي".

والأسبوع الماضي، أُطلق أكثر من 30 صاروخا من جنوبي لبنان تجاه شمالي إسرائيل، قابله قصف إسرائيلي استهدف مناطق مفتوحة في محيط الأراضي اللبنانية التي انطلقت منها الصواريخ، من دون خسائر بشرية.

ولم تتبن أي جهة المسؤولية، إلا أن رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، أدان إطلاق الصواريخ، مشيرا الى أن عناصر "غير منظمة وغير لبنانية" نفذت ذلك "كرد فعل على العدوان الإسرائيلي" على الأراضي الفلسطينية.