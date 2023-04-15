السودان: القوى المدنية تدعو لوقف "العدائيات وتجنيب البلاد الانهيار"

دعت القوى المدنية في السودان، الموقعة على الاتفاق الإطاري، في بيان، قيادة القوات المسلحة السودانية والدعم السريع، لوقف ما وصفته بـ "العدائيات فورًا، وتجنيب البلاد شر الانزلاق لهاوية الانهيار الشامل"، مشيرة إلى أن "هذه اللحظة مفصلية في تاريخ بلادنا، وتتطلب الحكمة والتعقل، ووضع الوطن أولاً وأخيرًا، فهذه حرب لن ينتصر فيها أحد، وسنخسر فيها بلادنا إلى الأبد".

وناشدت الأسرة الدولية والإقليمية "للمساعدة عاجلاً في وقف هذه المواجهات الدموية، والامتناع عن أي فعل يؤجج الصراع ويزيد اشتعاله". وأكدت أنها "ستواصل الجهد لمنع انزلاق بلادنا لهاوية الاحتراب الشامل، ولن نسمح لأي جهة بأن تضيع هذه البلاد العزيزة علينا جميعًا".

ميدانيًا، وفي الغضون، أكدت القوات المسلحة في تعميم صحافي أن "القيادة العامة، ومطار الخرطوم، وقاعدة مروي تحت السيطرة الكاملة للجيش السوداني".

ولفت الجيش إلى أن ما يتم تداوله عن أن "قوات الدعم السريع" المتمردة سيطرت على مطار مروي هو محض إشاعة، ونوع من الحرب النفسية، مؤكداً أن القوات المسلحة تفرض سيطرتها وهيمنتها على كل القواعد والمطارات، وما زالت تدافع وتؤدي واجبها الدستوري والوطني والقانوني.

كما وأعلن الجيش السوداني، بعد ظهر السبت، أن الطيران الحربي نفذ ضربات جوية على معسكرين لقوات الدعم السريع في الخرطوم فيما تستمر الاشتباكات بين الطرفين اللذين تبادلا الاتهامات ببدء القتال. وقال بيان للجيش إن "القوات الجوية تقوم بتدمير معسكر طيبة ومعسكر سوبا التابع لميليشيا الدعم السريع" في الخرطوم.

مصر

وأعربت مصر، من جهتها، عن "قلقها البالغ" من التطورات في السودان، مطالبة كافة الأطراف السودانية، بـ"ضبط النفس".

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المصرية، السبت، وقالت فيه: "تتابع جمهورية مصر العربية بقلق بالغ تطورات الوضع في السودان على إثر الاشتباكات الدائرة هناك".

وأضافت: "تطالب مصر كافة الأطراف السودانية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس حماية لأرواح ومقدرات الشعب السوداني الشقيق، وإعلاء للمصالح العليا للوطن".

"الدعم السريع" يعلن سيطرته على القصر الجمهوري ومطارات

بدورها، أعلنت "قوات الدعم السريع" في بيان تصديها لهجوم القوات المسلحة على قواتها في أرض المعسكرات بسوبا، والسيطرة الكاملة علىى القصر الجمهوري، وبيت الضيافة، ومطارات الخرطوم ومروي والأبيض، بالإضافة إلى عدد من المواقع بالولايات.

وتوجهت إلى الشعب السوداني بالقول: "إن ما قامت به قيادة القوات المسلحة وعدد من الضباط، يمثل تعديًا واضحًا على قواتنا التي كانت تلتزم بالسلمية وتتحلى بضبط النفس"، مشيرة إلى أن "مسلك قيادة القوات المسلحة يؤكد عدم الرغبة في استقرار وأمن الوطن، إلا أن الشرفاء من أبناء القوات المسلحة انضموا لخيار الشعب".