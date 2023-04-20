السودان: اشتباكات وانفجارات بالخرطوم رغم سريان الهدنة

يزداد القلق الدولي من تفاقم الخطر المحيق بالمدنيين من السودانيين، خصوصاً مع تحذيرات أممية من نفاد الغذاء والماء والوقود وغير ذلك من الإمدادات الحيوية، فيما يحتاج الكثيرون إلى الرعاية الصحية الطارئة.

تجددت فجر اليوم الخميس، الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم، حيث دوت انفجارات متقطعة بعد ساعات من دخول الهدنة الجديدة حيز التنفيذ.

وأفادت وسائل إعلام محلية في وقت سابق بأن هدوءا حذرا خيم على مختلف مناطق الخرطوم بعد سريان الهدنة الجديدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، رغم وقوع اشتباكات بعد ساعة من دخول الهدنة حيز التنفيذ.

وأعلن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع موافقتهما على هدنة جديدة لمدة 24 ساعة، بدأت السادسة من مساء أمس الأربعاء بالتوقيت المحلي، وذلك وسط دعوات دولية لوقف إطلاق النار وبدء حوار، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انهيار النظام الصحي بالسودان.

ومع دخول الاشتباكات التي اندلعت في السودان، يوم السبت الماضي، بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، يومها السادس، تعالت مطالبات دولية وإقليمية بوقف لإطلاق النار خلال عيد الفطر، لاسيما بعد ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات إلى أكثر من 270 مدنيا في المعارك الدائرة، بحسب بيان مشترك لعدد من البعثات الدبلوماسية في السودان، بينها الولايات المتحدة.

ونزح عن العاصمة الخرطوم آلاف السودانيين وسط أزيز الرصاص ودوّي القذائف خلال المعارك بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، والجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي يقود البلاد منذ انقلابهما المشترك في 2021.

ويزداد القلق الدولي من تفاقم الخطر المحيق بالمدنيين من السودانيين، خصوصاً مع تحذيرات أممية من نفاد الغذاء والماء والوقود وغير ذلك من الإمدادات الحيوية، فيما يحتاج الكثيرون إلى الرعاية الصحية الطارئة.