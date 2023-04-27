نحو 70% من مستشفيات مناطق الاشتباكات في السودان خارج الخدمة

قالت نقابة أطباء السودان، إن "69 بالمئة من المستشفيات في مناطق الاشتباكات المحصورة لدينا متوقفة عن الخدمة".

أعلنت نقابة أطباء السودان، اليوم الخميس، أن 69 بالمائة من المستشفيات في مناطق الاشتباكات متوقفة عن الخدمة.

جاء ذلك في بيان صادر عن النقابة، في ظل استمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" في مناطق متفرقة من البلاد.

وقالت النقابة إن "69 بالمئة من المستشفيات في مناطق الاشتباكات المحصورة لدينا متوقفة عن الخدمة".

وأضافت أنه "من أصل 86 مستشفى أساسي في العاصمة والولايات يوجد 60 مستشفى متوقف عن الخدمة".

وأفادت بأن "14 مستشفى تم قصفها، و19 مستشفى تعرضت للإخلاء القسري".

أشخاص فرّوا من السودان إثر الاشتباكات (Getty Images)

وأكدت أنه "من أصل 86 مستشفى أساسيا في العاصمة والولايات يوجد 26 مستشفى تعمل بشكل كامل أو جزئي وبعضها يقدم خدمة إسعافات أولية فقط، وهي مهددة بالإغلاق أيضا نتيجة لنقص الكوادر الطبية والإمدادات الطبية والتيار المائي والكهربائي".

وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، إن الطرفين المتحاربين، "هاجما مناطق مكتظة بالسكان من دون اعتبار للمدنيين أو المستشفيات أو حتى لمركبات تنقل جرحى ومرضى".

ومنذ 15 نيسان/ أبريل الجاري، اندلعت في عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، راح ضحيتها مئات الأشخاص بين قتيل وجريح معظمهم من المدنيين.