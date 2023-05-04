السودان: اشتباكات بالخرطوم رغم تمديد الهدنة

تواصلت المعارك، حيث سمع دوي ضربات جوية في الخرطوم ومدينتي أم درمان وبحري المجاورتين، على الرغم من اتفاق الجانبين على تمديد سلسلة من فترات الهدنة الهشة التي يجري تجديدها لسبعة أيام أخرى بدءا من اليوم الخميس.

سمع دوي ضربات جوية في الخرطوم (أ.ب)

تجددت صباح اليوم الخميس، الاشتباكات في محيط القصر الرئاسي بالخرطوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، رغم التوجه لتمديد الهدنة الحالية لمدة أسبوع، فيما أبدت الأمم المتحدة أسفها لـ"إخفاقها" في وقف الحرب.

وتواصلت المعارك، حيث سمع دوي ضربات جوية في الخرطوم ومدينتي أم درمان وبحري المجاورتين، على الرغم من اتفاق الجانبين على تمديد سلسلة من فترات الهدنة الهشة التي يجري تجديدها لسبعة أيام أخرى بدءا من اليوم الخميس.

وفي الخرطوم، لا يزال الملايين يحاولون الاحتماء من حرب مفتوحة بين جيش يستخدم الضربات الجوية والمدفعية الثقيلة وقوات الدعم السريع المنتشرة في الأحياء السكنية.

ومعظم المستشفيات خارج الخدمة والعديد من المناطق تُركت بدون كهرباء ومياه مع تضاؤل إمدادات الغذاء والوقود. ومع ضغط الوسطاء الدوليين لإجراء محادثات سلام، قال الجيش السوداني إنه سيرسل مبعوثا للمحادثات مع قادة جنوب السودان وكينيا وجيبوتي.

وتوقفت عمليات تسليم المساعدات في بلد يعتمد نحو ثلث سكانه بالفعل على المساعدات الإنسانية.

وحذرت الأمم المتحدة من أن القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، الذي اندلع في 15 نيسان/أبريل، يتسبب في كارثة إنسانية قد تمتد إلى بلدان أخرى. وأوردت أن 550 شخصا لقوا مصارعهم فيما أصيب 4926 منذ بدء الصراع.

وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش،، خشيته من تمدد النزاع الدائر في السودان خارج حدود البلد وتهديد عمليات التحول الديمقراطي ومسار السلام في دول الجوار.

يأتي ذلك فيما قررت منظمة التعاون الإسلامي إرسال وفد رفيع المستوى إلى السودان "في الوقت المناسب" بالتنسيق مع السعودية التي تترأس القمة الحالية للمنظمة، بهدف احتواء التصعيد.

وقال الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، عقب اجتماع طارئ لها في جدة لبحث تطورات الأوضاع في السودان، إن "المنظمة سوف تعمل بتوصيات الدول الأعضاء بما في ذلك إمكانية إرسال وفد رفيع المستوى إلى السودان".

وتأتي هذه المساعي الدبلوماسية فيما تتواصل المعارك بين طرفي الصراع السوداني، فقد أفادت وسائل إعلام محلية بأن اشتباكات عنيفة دارت اليوم في محيط القصر الجمهوري بالخرطوم، مؤكدا أن دخانا كثيفا تصاعد حول محطة جاكسون للمواصلات وسط المدينة.

كما قالت قوات الدعم السريع إنها تصدت لهجوم من قوات شرطة الاحتياطي المركزي "على مواقع تمركزها" وسط الخرطوم.