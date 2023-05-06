السودان: لقاء في السعودية بين طرفي النزاع

ميدانيًا، ولليوم الحادي والعشرين تواليًا، تواصلت الضربات الجوية والتفجيرات في عدد من أحياء الخرطوم

تجري، اليوم السبت، في السعودية محادثات بين ممثلين عن الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" حسبما أكدت الرياض وواشنطن في بيان مشترك.

ورحبت السعودية والولايات المتحدة في البيان بـ"بدء المحادثات الأولية" بين الطرفين، وحضّ البلدان طرفَي النزاع على "الانخراط الجاد" في هذه المحادثات توصلا إلى "وقف لإطلاق النار وإنهاء النزاع".

وأعلن الجيش السوداني، مساء الجمعة، إرسال مفاوضين الى جدة للبحث في وقف إطلاق النار، فيما أبدى برنامج الأغذية العالمي خشيته من أن يعاني 19 مليون شخص الجوع وسوء التغذية خلال الأشهر المقبلة في السودان بسبب النزاع المستمر بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال الجيش في بيان نشر على صفحته في فيسبوك إنه "في إطار المبادرة السعودية-الأميركية التي تم طرحها منذ بداية الأزمة، غادر إلى جدة مساء اليوم (الجمعة) وفد القوات المسلحة السودانية لمناقشة التفاصيل الخاصة بالهدنة التي يجري تجديدها".

إنذار من كارثة إنسانية

وأطلقت الأمم المتحدة من جانبها جرس إنذار بشأن الوضع الإنساني. ونقل نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، أن برنامج الأغذية "يتوقع أن عدد الأشخاص الذين يعانون فقدانًا حادًا في الأمن الغذائي في السودان سيرتفع ما بين مليونين و2,5 مليون شخص. هذا سيرفع العدد الإجمالي (لهؤلاء الأشخاص) الى 19 مليونًا في الفترة بين الأشهر الثلاثة والستة المقبلة في حال استمر النزاع الحالي".

ميدانيًا، ولليوم الحادي والعشرين تواليًا، تواصلت الضربات الجوية والتفجيرات في عدد من أحياء الخرطوم ولا سيما في محيط المطار على الرغم من وعود بهدنة، حسب ما أفاد شهود لوكالة "فرانس برس".