السودان: تجدُّد الاشتباكات رغم الهدنة

استمرار الاشتباكان في السودان، بالرغم من الهدنة المعلنة، فيما قدّرت نقابة أطباء السودان عدد ضحايا الاشتباكات المدنيين بـ479 قتيلا، وأكثر من 2500 مصاب.

تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، الأحد، وسط العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى، رغم الهدنة المعلنة ودخول الطرفين في مفاوضات بمدينة جدة السعودية.

وذكر شهود عيان، أن صوت المدفعية دوى في محيط القيادة العامة والقصر الرئاسي بالخرطوم، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضاف الشهود أن أعمدة الدخان تصاعدت وسط المدينة، فيما تحلق الطائرات العسكرية بشكل مستمر، حيث قصفت مواقع لقوات "الدعم السريع" بمدينة بأم درمان، غربي الخرطوم.

كما حلقت الطائرات الحربية في سماء مدينة بحري شمالي العاصمة، التي شهدت احتراق بعد المصانع جراء الاشتباكات بين الجانبين، وفق الشهود.

والأربعاء، أعلن الجيش موافقته على مبادرة منظمة "إيغاد" بتمديد الهدنة لمدة أسبوع، فيما أعلنت قوات الدعم السريع الجمعة، قبولها تمديد الهدنة الإنسانية لمدة 72 ساعة، استجابة لوساطة أمريكية سعودية.

والسبت، أعلن بيان سعودي أميركي مشترك "بدء المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع في مدينة جدة غربي المملكة".

ومنذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، تشهد ولايات بالسودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، والدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، خلفت قتلى وجرحى وأوضاعا إنسانية صعبة.

وقدّرت نقابة أطباء السودان عدد ضحايا الاشتباكات المدنيين بـ479 قتيلا، وأكثر من 2500 مصاب.