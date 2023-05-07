لإجراء محادثات بشأن السودان: مفوّض الأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية في جدة

مفوّض الأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، يصل إلى مدينة جدة السعودية لإجراء محادثات حول السودان. وأعلنت الولايات المتحدة والسعودية في بيان مشترك، ليل الجمعة السبت، "بدء محادثات أولية" في جدة بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

وصل مفوّض الأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، اليوم الأحد، إلى مدينة جدة السعودية لإجراء محادثات حول السودان، بحسب ما أعلنت الناطقة باسمه.

وقالت الناطقة، إري كانيكو، إن غريفيث "في جدة حاليا، وهدف زيارته هو بحث القضايا الإنسانية المتعلقة بالسودان".

ومنذ الخامس عشر من نيسان/ أبريل، أسفرت المعارك في السودان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو عن نحو 700 قتيل، بحسب مجموعة بيانات مواقع النزاع المسلّح وأحداثه (إيه سي إل إي دي).

ويتواصل القتال في العاصمة السودانية اليوم، في ظل ترقب لما ستسفر عنه مبادرة سعودية أميركية، وافق عليها الطرفان المتصارعان في البلاد حول هدنة جديدة.

وأعلنت الولايات المتحدة والسعودية في بيان مشترك، ليل الجمعة السبت، "بدء محادثات أولية" في جدة بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

وحضّ البلدان طرفَي النزاع السوداني على "الانخراط الجاد" في هذه المحادثات حتى التوصل إلى "وقف لإطلاق النار وإنهاء النزاع".

وأكد مسؤول أممي أن غريفيث سيلتقي في جدة ممثلين عن الجانبين.

وليس هناك أي مؤشر الى إمكان مشاركة غريفيث في المحادثات حول التوصل إلى هدنة جديدة.