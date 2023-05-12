الجيش السوداني و"الدعم السريع" يوقعان اتفاقا بجدة يشمل محادثات جديدة

صدر تحت عنوان "إعلان جدة"، ويتضمن تنفيذ التزامات إنسانية فورية وجدولة محادثات جديدة بين ممثلي الجيش و"الدعم السريع" لمناقشة وقف مؤقت ودائم لإطلاق النار، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

أعلنت السعودية، ليل الخميس الجمعة، اتفاق ممثلي الجيش السوداني، وقوات "الدعم السريع"، على تنفيذ فوري لالتزامات إنسانية، وجدولة محادثات جديدة بين ممثليهما لمناقشة وقف مؤقت ودائم لإطلاق النار.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، بعد نحو أسبوع من استضافة السعودية لمحادثات مباشرة بين الجانبين بتنسيق مع واشنطن، في "أول اتفاق" بين الطرفين منذ اندلاع النزاع المسلح بينهما في 15 نيسان/ أبريل الماضي.

وأفادت الوكالة بأنه "إعلان جدة صدر عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع تحت عنوان الالتزام بحماية المدنيين في السودان"، دون إشارة لأي وقف للقتال.

ويتضمن الإعلان "تأكيد القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع الالتزام بسيادة السودان والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه وتيسير العمل الإنساني من أجل تلبية احتياجات المدنيين.

وأكد الإعلان أن "ذلك الالتزام لن يؤثر على أي وضع قانوني أو أمني أو سياسي للأطراف الموقعة عليه، ولن يرتبط بالانخراط في أي عملية سياسية". بما في ذلك الالتزام بالإعلان وتنفيذه على الفور.

وشدد على أنه "لا تحل أي من النقاط الواردة بالإعلان محل أي التزامات أو مبادئ بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي تنطبق على هذا النزاع المسلح"، دون توضيح أكثر.

ووفق الإعلان، سيلتزم الطرفان، بـ"تنفيذ الالتزامات على الفور".

ويتضمن الإعلان، 7 بنود، من أبرزها، "التمييز في جميع الأوقاف بين المدنيين والمقاتلين"، و"الامتناع عن أي هجوم قد يتسبب في أصرار مدنية، وتجنب وتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، وعدم انتهاك حرية تنقلهم، مع عدم منعهم من مغادرة مناطق الأعمال العدائية أو المحاصرة، والالتزام بالإجلاء وعدم تجنيد الأطفال والامتناع عن أشكال التعذيب.

كما تشمل البنود، "السماح بالمرور السريع للمساعدات الإنسانية دون أي عوائق وتسهيله، والالتزام بفترات التوقف الإنسانية المنتظمة وأيام الهدوء حسب الحاجة، وتعيين نقاط اتصال للتعامل مع الجهات الفاعلة الإنسانية لتسهيل أنشطتها".

وتشمل البنود "إعطاء الأولوية للمناقشات بهدف تحقيق وقف إطلاق نار قصير المدى لتسهيل توصيل المساعدة الإنسانية الطارئة واستعادة الخدمات الأساسية".

كما تتضمن "الالتزام بجدولة المناقشات الموسعة اللاحقة لتحقيق وقف دائم للأعمال العدائية".

وتم توقيع الإعلان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مدنية جدة، الخميس، بـ"بالتعاون بين السعودية والولايات المتحدة الأميركية".

وبدأت المحادثات المباشرة بين الطرفين، الأحد، وفق إعلان الخارجية السعودية، وكانت بهدف "الوصول إلى وقف فعال لإطلاق النار"، الذي يشهده السودان منذ 15 نيسان الماضي، بين الجيش وقوات "الدعم السريع" أسفرت عن أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين و"أوضاع إنسانية صعبة".