السودان: البرهان يجمد حسابات قوات "الدعم السريع"

أصدر قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، قرارا بتجميد حسابات قوات الدعم السريع وشركاتها في بنوك السودان داخليا وخارجيا.

أصدر قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، قرارا بتجميد الحسابات المصرفية لقوات "الدعم السريع" شبه العسكرية والشركات التابعة لها.

جاء ذلك في بيان لمكتب البرهان، ذكر أن القرار نص على "منع صرف أي استحقاقات أو ميزانيات مرصودة لها. ووجه وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان وضع القرار موضع التنفيذ".

إلى ذلك قال مكتب البرهان، في بيان، إن الأخير أعفى محافظ البنك المركزي، حسين يحيى جنقول. وعين البرهان برعي الصديق أحمد أحد نواب جنقول محافظا جديدا للبنك.

ولم يتضح بعد سبب إقالة جنقول.

ويشهد السودان حالة من الاضطراب منذ اندلاع الصراع العسكري بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في منتصف نيسان/ أبريل الماضي.