السودان: هدنة جديدة بظل الاشتباكات بالخرطوم وحصيلة القتلى تقترب من الألف

قالت الولايات المتحدة الأميركية والسعودية في بيان مشترك إن طرفي الصراع في السودان، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وقعا في وقت متأخر أمس السبت على اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام، يبدأ الإثنين.

على وقع القصف المتبادل والغارات الجوية في العاصمة الخرطوم، أعلنت السعودية والولايات المتحدة أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وقعا، مساء السبت، في جدة اتفاقا قصير المدى لوقف القتال في السودان مصحوبا بترتيبات إنسانية.

وقالت الولايات المتحدة الأميركية والسعودية في بيان مشترك إن طرفي الصراع في السودان، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وقعا في وقت متأخر أمس السبت على اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام، يبدأ الإثنين.

وشهدت الخرطوم غارات جوّية وقصفا مدفعيا متبادلا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، فيما اتفق طرفا النزاع على هدنة إنسانية تستمر أسبوعا.

وذكر بيان السعودية وأميركا أن وقف النار "يمكن تمديده بموافقة الطرفَين". وأشار إلى أن طرفي النزاع اتّفقا أيضا على "إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانيّة، واستعادة الخدمات الأساسيّة، وسحب القوات من المستشفيات والمرافق العامّة الأساسيّة".

وأوضح البيان المشترك أن وقف النار "يدخل حيّز التنفيذ الساعة 21,45 بتوقيت الخرطوم (19,45 ت غ) يوم 22 أيار/مايو" ويستمر سبعة أيام.

وأكدت واشنطن والرياض أن كلا الطرفين أعربا عن "التزامهما عدم السعي وراء أيّ مكاسب عسكريّة خلال فترة الإخطار البالغة 48 ساعة بعد توقيع الاتفاقيّة وقبل بدء وقف إطلاق النار".

وذكر البيان الأميركي السعودي المشترك أنه يتوقع أن "تركز المحادثات اللاحقة على خطوات أخرى لتحسين الظروف الأمنيّة والإنسانيّة للمدنيّين".

ومنذ اندلاع الحرب باءت بالفشل جهود عدة لإرساء هدنة دائمة، علما بأن ممثلين للطرفين كانوا يجرون في الساعات الماضية محادثات في السعوديّة.

وتابع البيان الأميركي السعودي المشترك "من المعروف أن الطرفين قد سبق لهما الإعلان عن وقف لإطلاق النار لم يتم العمل به. وعلى عكس وقف إطلاق النار السابق، فقد تمّ التوقيع من قِبَل الطرفين على الاتفاقية التي تمّ التوصل إليها في جدة، وستدعمها آلية لمراقبة وقف إطلاق النار مدعومة دوليا من السعودية وأميركا والمجتمع الدولي".

ميدانيا، أفاد سكان الخرطوم بأن العاصمة شهدت خلال ساعات النهار معارك عنيفة على الرغم من المناشدات الدولية لإرساء هدنة إنسانية.

وقال شهود عيان إن من بين المناطق التي تعرّضت لهجمات تلك المحيطة بمبنى التلفزيون الرسمي في أم درمان.

ويشهد السودان نزاعا منذ 15 نيسان/أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع التي ترفض خطة لدمجها في صفوفه.

أوقعت المعارك منذ اندلاعها قرابة ألف قتيل غالبيتهم مدنيون ودفعت أكثر من مليون سوداني إلى النزوح أو اللجوء إلى بلدان مجاورة.

وتحذر الأمم المتحدة من وضع إنساني سريع التدهور في ثالث أكبر بلد إفريقي مساحة، علما بأن ثلث السكان كان يعتمد على المساعدات حتى قبل اندلاع الحرب الأخيرة.