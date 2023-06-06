انتخاب خمس دول بينها الجزائر لتولّي مقاعد في مجلس الأمن الدوليّ

ستمثّل الجزائر وسيراليون إفريقيا، فيما فازت كوريا الجنوبية بمقعد منطقة آسيا والهادئ، بينما نالت غويانا المقعد المحجوز لأميركا اللاتينية والكاريبي.

انتُخبت الجزائر وغويانا وسيراليون وكوريا الجنوبية من دون منازع، لتولي مقاعد في مجلس الأمن الدولي، كأعضاء غير دائمين، فيما نالت سلوفينيا، خامس مقعد شاغر، بعدما تفوّقت بفارق كبير على بيلاروس.

ويضم مجلس الأمن الدولي 15 دولة، منها خمسة بلدان دائمة العضوية تملك حق النقض هي بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا والولايات المتحدة، و10 دول تتولى المقاعد لمدة عامين. وكل عام، يتم انتخاب الدول التي ستحتل خمسة من هذه المقاعد.

وتُخصص المقاعد العشرة المخصصة للبلدان غير دائمة العضوية، لتمثيل جميع المناطق بالتساوي.

وفي اقتراع سري في الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، فازت سلوفينيا التي تنافست مع بيلاروس على المقعد المخصص لشرق أوروبا مع حصولها على نتيجة تصويت بلغت 153-38.

وقال مدير قسم الأمم المتحدة في "هيومن رايتس ووتش"، لويس شاربونو: "يكشف تصويت الجمعية العامة اليوم، السبب الذي يجعل المنافسة في انتخابات الأمم المتحدة أمرا أساسيا".

وتابع: "قررت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بلا شك بأن انتهاكات بيلاروس الجسيمة لحقوق الإنسان في الداخل وطمسها الحقائق المرتبطة بالفظائع الروسية المرتبكة في أوكرانيا لا يؤهلانها (لتولي مقعد) في مجلس الأمن، وهي هيئة ضرورية للمحافظة على حقوق الإنسان".

وستمثّل الجزائر وسيراليون إفريقيا، فيما فازت كوريا الجنوبية بمقعد منطقة آسيا والهادئ، بينما نالت غويانا المقعد المحجوز لأميركا اللاتينية والكاريبي.

وستحل البلدان الخمسة مكان ألبانيا والبرازيل والغابون وغانا والإمارات، لولاية تستمر لعامين وتبدأ في الأول من كانون الثاني/يناير 2024.