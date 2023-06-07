السودان: اشتباكات متواصلة بالخرطوم ومحادثات غير مباشرة لتجديد الهدنة

تأتي هذه الاشتباكات في وقت أكدت فيه الولايات المتحدة التزامها مع السعودية بمحادثات جدة، والضغط من أجل التوصل إلى اتفاق، والعمل على اتخاذ خطوات لبناء الثقة بين طرفي الصراع.

شهدت منطقة العاصمة السودانية الخرطوم الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، هي الأعنف منذ انتهاء الهدنة الأخيرة بينهما.

تأتي هذه الاشتباكات في وقت أكدت فيه الولايات المتحدة التزامها مع السعودية بمحادثات جدة، والضغط من أجل التوصل إلى اتفاق، والعمل على اتخاذ خطوات لبناء الثقة بين طرفي الصراع.

ودعت كل من الرياض وواشنطن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى الاتفاق مجددا على وقف جديد "فعال" لإطلاق النار، بعدما أعلن الجيش تعليق مشاركته في مباحثات جدة بسبب ما قال إنه "عدم التزام قوات الدعم السريع بتنفيذ بنود الاتفاق واستمرار الخروقات".

وذكرت مصادر إعلامية سعودية، اليوم الأربعاء، أن طرفي الحرب في السودان استأنفا محادثات وقف إطلاق النار التي ترعاها الولايات المتحدة والسعودية، وسط اشتباكات جوية وبرية في العاصمة الخرطوم.

تتزامن هذه التطورات مع استمرار الاشتباكات في العاصمة السودانية، حيث أفاد سكان بوقوع "اشتباكات بكل أنواع الأسلحة" في جنوب الخرطوم شملت منطقة الكلاكلة وشارع الهواء، متحدثين عن سماع "أصوات انفجارات اهتزت لها جدران المنازل".

وتحدث شهود عيان عن اشتباكات في حيي العمارات والديم وسط العاصمة، وسماع قصف "بالمدفعية الثقيلة من مراكز للجيش" في أم درمان.

واستمرت الاشتباكات التي استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة أكثر من ساعتين. وقد أظهرت صور من الخرطوم تصاعد أعمدة الدخان في أماكن مختلفة.

وتشهد الخرطوم ومدنا سودانية عدة منذ 15 نيسان/أبريل الماضي، اشتباكات بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة جديدة من النزوح واللجوء في إحدى أفقر دول العالم.