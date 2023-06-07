العراق: 4 قتلى بينهم قيادي بارز في "داعش"

أشار البيان إلى أن العملية أسفرت عن "مقتل 4 إرهابيين، من ضمنهم ما يسمى والي شمال بغداد في قضاء الطارمية"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

قُتل قيادي بارز في تنظيم "داعش" الإرهابي شمالي العاصمة العراقية بغداد؛ حسبما أعلن الجيش العراقي الأربعاء.

وقال قائد عمليات بغداد، أحمد سليم، في بيان إن "4 إرهابيين قتلوا بينهم ما يسمى والي شمال بغداد في قضاء الطارمية"، دون الإفصاح عن هوياتهم.

وجاء في البيان "بعملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة تمكنت قوة من لواء المشاة الثالث والعشرين الفرقة السادسة وفوج حشد الطارمية، من نصب كمين محكم لعصابات ’داعش’ الإرهابية".

وأشار البيان إلى أن العملية أسفرت عن "مقتل 4 إرهابيين، من ضمنهم ما يسمى والي شمال بغداد في قضاء الطارمية"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأعلنت بغداد أواخر 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة الأراضي التي احتلها منذ 2014 وتقدر بثلث مساحة العراق، لكن التنظيم لا يزال ينشط في صورة خلايا نائمة، في وقت تكافح فيه الحكومة لاحتواء خطره عبر عمليات أمنية وعسكرية دورية.