الأمم المتحدة تبقي مبعوثها إلى السودان رغم إعلانه "شخصا غير مرغوب فيه"

قال المتحدث باسم غوتيريش "يذكّر الأمين العام بأن مبدأ الشخص غير المرغوب فيه لا ينطبق على العاملين في الأمم المتحدة، وإثارته تتناقض مع التزامات الدول عملا بميثاق الأمم المتحدة".

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة الجمعة أن اعتبار الحكومة السودانية موفد المنظمة الدولية شخصا "غير مرغوب فيه" "يتنافى" ومبادئ الأمم المتحدة و"لا يمكن تطبيقه"، لافتا إلى أن صفة الألماني فولكر بيرتس "لم تتبدل".

وقال ستيفان دوجاريك إن "صفة بيرتس لم تتبدل راهنا ويبقى موقف الأمين العام كما عبر عنه أمام مجلس الأمن الأسبوع الفائت"، في إشارة إلى "الثقة المطلقة" التي عبر عنها انطونيو غوتيريش تكرارا حيال موفده إلى السودان.

وأضاف المتحدث "يذكّر الأمين العام بأن مبدأ الشخص غير المرغوب فيه لا ينطبق على العاملين في الأمم المتحدة، وإثارته تتناقض مع التزامات الدول عملا بميثاق الأمم المتحدة".

وكانت وزارة الخارجية السودانية قد أعلنت ليل الخميس أن الحكومة أخطرت الأمين العام بإعلان بيرتس "شخصا غير مرغوب فيه".

وأتى ذلك بعد طلب قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أواخر أيار/مايو من غوتيريش استبدال بيرتس على خلفية اتهامه بتأجيج النزاع.

وقال مصدر حكومي سوداني إن بيرتس "انحاز إلى أطراف سياسية محددة"، ونظرا لعدم استجابة غوتيريش مع طلب البرهان "لم تجد الحكومة السودانية بدّاً من اتخاذ هذا القرار".