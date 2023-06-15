حظر إماراتي مؤقت على دخول اللبنانيين... "سيرفع قريبا"

قال مسؤول إماراتي لرويترز اليوم الخميس إن بلاده سترفع خلال الأيام المقبلة حظرا مؤقتا على منح تأشيرات دخول للمواطنين اللبنانيين.

فرضت الإمارات "حظرا مؤقتا" على منح تأشيرات دخول للمواطنين اللبنانيين، بسبب "مخاوف أمنية"، بحسب ما أفادت مصادر مطلعة، فيما قال مسؤول إماراتي، الخميس، إن بلاده سترفع "الحظر المؤقت" خلال الأيام المقبلة.

وقال المسؤول الذي تحدث لوكالة "رويترز" إن القيود المؤقتة ترجع لمخاوف أمنية، وأضاف أنها تخضع لمراجعة مستمرة وأنها ستُرفع عن فئات محددة من التأشيرات خلال الأيام المقبلة. ولم يستطرد في التفاصيل.

وأفاد مواطنون لبنانيون في الأسابيع الماضية بأن الإمارات لا تمنح اللبنانيين خارجها تأشيرات دخول.

وقال وكيلا سفر في لبنان، إنهما غير قادرين على طلب تأشيرات لدخول اللبنانيين إلى الإمارات من خلال النظام المعتاد عبر الإنترنت، لكن الوكيلين قالا إنهما لم يتلقيا أي تعليمات أو تغييرات جديدة بشأن اشتراطات الدخول.

وقال أحد الوكيلين إنه في الحالات السابقة، حينما علقت الإمارات منح التأشيرات، كان القرار نتيجة لحظر تقني على طلب التأشيرات من دون صدور تعليمات رسمية، مثلما هي الحال الآن.

وقال أحد خطوط المساعدة التابعة للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، اليوم الخميس، إن اللبنانيين خارج الإمارات لن يحصلوا بشكل مؤقت على تأشيرات بناء على تعليمات وزارة الداخلية.

ولم تعلق وزارة الشؤون الخارجية اللبنانية.