وزير خارجية لبنان: الإمارات أبلغتنا برفع الحظر عن تأشيرات مواطنينا

مسؤول لبنان يقول إن الإمارات أخطرت الجانب اللبناني برفع الحظر الذي كانت قد فرضته على إصدار تأشيرات للمواطنين اللبنانيين لـ"اعتبارات أمنية"، دون الكشف عن طبيعة هذه الاعتبارات الأمنية.

قال وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عبد الله بوحبيب، اليوم الجمعة، إن الإمارات رفعت حظر منح تأشيرات الدخول للمواطنين اللبنانيين.

وقال بوحبيب إن سفير لبنان في الإمارات أبلغه مساء أمس، الخميس، "بإعادة العمل بالتأشيرات للبنانيين ابتداء من اليوم" الجمعة.

ولم يصدر تعليق فوري من حكومة الإمارات.

في المقابل، أكد وكلاء سفر لبنانيين، اليوم، أن التغيير لم ينعكس بعد على نظام تقديم الطلبات عبر الإنترنت وإن "العديد من طلبات الحصول على تأشيرات لا يزال معلقا".

كما أكد مسؤول لبناني رفيع المستوى، اليوم الجمعة، تصريحات الوزير وأفاد بأن السلطات الإماراتية أبلغت بيروت برفع الحظر الذي كانت قد فرضته على إصدار تأشيرات للمواطنين اللبنانيين.

وأكد المسؤول الذي تحدث لوكالة "الأناضول"، أن "الإمارات أعادت السماح لمنح التأشيرات للبنانيين الراغبين بالسفر إليها".

ولفت إلى أن "وقف التأشيرات جاء نتيجة اعتبارات أمنية حتمت إلغاءها لبعض الأيام".

ولم يوضح المسؤول اللبنانية طبيعة هذه "الاعتبارات الأمنية".

وكان مسؤول إماراتي رفيع، تحدث لوكالة "روتيرز" أمس، الخميس، قد أكد أن بلاده سترفع خلال الأيام المقبلة حظرا مؤقتا على منح تأشيرات دخول للمواطنين اللبنانيين.

وقال المسؤول الإماراتي إن القيود المؤقتة ترجع لـ"مخاوف أمنية"، وأضاف أنها تخضع لمراجعة مستمرة وأنها ستُرفع عن فئات محددة من التأشيرات خلال الأيام المقبلة.

ولم يكشف المسؤول الإماراتي عن مزيد من التفاصيل حول "المخاوف الأمنية" أو حتى بشأن فئات التأشيرات المستهدفة.

وأفاد مواطنون لبنانيون في الأسابيع الماضية بأن الإمارات لا تمنح اللبنانيين خارجها تأشيرات دخول.

وقال وكيلا سفر في لبنان إنهما غير قادرين على طلب تأشيرات لدخول اللبنانيين إلى الإمارات من خلال النظام المعتاد عبر الإنترنت، لكن الوكيلين قالا إنهما لم يتلقيا أي تعليمات أو تغييرات جديدة بشأن اشتراطات الدخول.

ويعمل آلاف اللبنانيين في الإمارات ويرسلون تحويلات مالية إلى عائلاتهم في الوطن، حيث أدت أزمة اقتصادية إلى منع معظم المودعين من الوصول إلى حساباتهم المصرفية ودفعت بأكثر من 80 بالمئة من السكان إلى براثن الفقر.