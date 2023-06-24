السودان.. تجدد الاشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع"

تجددت الاشتباكات العنيفة، السبت، بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" بالأسلحة الثقيلة والخفيفة في العاصمة الخرطوم.

ونقلت "الأناضول" عن شهود عيان أن الاشتباكات "اندلعت في مدينتي أم درمان غربي الخرطوم، وبحري شمالي العاصمة، باستخدام الأسلحة الثقيلة والخفيفة".

وأكد الشهود تحليق الطيران العسكري وسماع دوي المدافع وتصاعد ألسنة الدخان واللهب في سماء العاصمة.

إلى ذلك نقلت الوكالة عن مصادر عسكرية في الجيش السوداني، أن قوات الاحتياطي المركزي صدت هجومًا واسعًا نفذته "الدعم السريع" على مقرها جنوبي الخرطوم من 3 محاور بأكثر من 60 عربة مقاتلة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتياطي المركزي أوقعت قتلى وجرحى في صفوف "الدعم السريع"، وأنه "يجري العمل على حصرهم".

وحتى الساعة (11:15 ت.غ) لم يصدر تعليق فوري من قوات "الدعم السريع" بشأن تفاصيل معركة مقر قوات الاحتياطي المركزي جنوبي العاصمة.