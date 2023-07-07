الجزائر تقدم منحة قدرها 30 مليون دولار لإعادة إعمار جنين

قررت الجزائر تقديم منحة قدرها 30 مليون دولار لإعادة إعمار جنين إثر عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية في الجزائر.

مخيم جنين، أول من أمس (تصوير: أمير بويرات "عرب 48")

أعلنت الجزائر، الخميس، منح مساهمة مالية بقيمة 30 مليون دولار للمساعدة في إعادة إعمار مدينة جنين الفلسطينية بعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين، وفقا لما جاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية (رسمية).

والاثنين، أطلقت إسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة جنين ومخيمها بداعي ملاحقة مسلحين، استمرت نحو 48 ساعة، وأسفرت عن مقتل 13 فلسطينيا وإصابة نحو 120 آخرين، فضلا عن خسائر كبيرة بالبنية التحتية.

وبحسب البيان الجزائري، "قرر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، منح مساهمة مالية بقيمة 30 مليون دولار للمساعدة في إعادة إعمار مدينة جنين الفلسطينية، وذلك على إثر الاعتداء الهمجي الإجرامي الذي شنته قوات الاحتلال الصهيوني على مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية".

وأضاف أن "الاعتداء خلف العديد من الضحايا بين الأشقاء الفلسطينيين العزل وألحق دمارا في البنى التحتية مع تشريد العديد من الفلسطينيين الذين تركوا منازلهم بحثا عن ملاجئ آمنة".

وأعرب عن تضامن الجزائر الدائم مع "نضال الشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال الصهيوني، ومطالبته بحقوقه الوطنية المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

من جانبه، تقدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس ببالغ الشكر والتقدير لتبون على قراره بمنح المساهمة المالية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن "عباس أعرب عن تقديره للرئيس تبون وحكومته وشعب الجزائر الشقيق على الدعم السياسي والاقتصادي الذي تواصل الجزائر تقديمه لدعم الشعب الفلسطيني، ونصرة قضيته العادلة على طريق الحرية والاستقلال"، دون الإشارة إلى إجراء اتصال بينهما.