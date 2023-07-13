عمّان: "الأغذيّة العالميّ" سيقطع الدعم عن اللاجئين السوريين بالأردن

قال وزير الخارجية الأردني إن القرار سيبدأ في الأول من آب/ أغسطس القادم، مؤكدا أن بلاده لن تتحمل العبء لوحدها.

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الخميس، إن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، سيقطع مساعداته الحيوية عن اللاجئين السوريين في البلاد، اعتبارا من أول الشهر المقبل، مؤكدا أن بلاده لن تتحمل العبء لوحدها.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات له عبر حسابه في "تويتر"، قال فيها: "بحلول 1 أغسطس (آب) ، سيقطع الأغذية العالمي الدعم الحيوي للاجئين السوريين في الأردن".

وأضاف الصفدي: "وكالات الأمم المتحدة الأخرى وبعض المانحين يفعلون الشيء نفسه، لن نكون قادرين على سد الفجوة، وسيعاني اللاجئون (..) لا يمكننا تحمل هذا العبء وحدنا".

وقال في تغريدة أخرى: "إن توفير حياة كريمة للاجئين مسؤولية عالمية، ليس بلدنا وحده كبلد مضيف، ويجب أن تعمل الأمم المتحدة لتمكين العودة الطوعية، وحتى ذلك الحين يجب أن تحافظ وكالاتها على الدعم الكافي".

وأضاف الصفدي في تغريدة أخرى: "سنتشاور مع البلدان المضيفة الإقليمية لعقد اجتماع لتطوير استجابة مشتركة لانخفاض الدعم للاجئين السوريين (..) وتدابير التخفيف من تأثيره، لا يمكن لعبء توفير حياة كريمة للاجئين أن يستمر في التحول نحونا وحدنا".

ويوجد في الأردن نحو 1.3 مليون سوري، قرابة نصفهم مسجلين بصفة "لاجئ" في سجلات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، في حين أن 750 ألفا منهم يقيمون في البلاد قبل اندلاع الثورة السورية عام 2011، بحكم النسب والمصاهرة والعلاقات التجارية بين البلدين.